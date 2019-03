Alycia Michaud et Alexis Pouliot passent en finale

Les deux pugilistes de l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL), Alycia Michaud et Alexis Pouliot, ont tous deux remporté leur combat lors des Jeux du Québec qui se tiennent actuellement à Québec. Ils prendront part à la finale de leur catégorie respective.

chez les 60 kg, Alycia Michaud de Rivière-du-Loup l'a emporté le samedi 2 mars par arrêt préventif de l'arbitre au deuxième round. Elle boxera pour la médaille d'or ce lundi à 16 h. «Nous avions une bonne stratégie contre une gauchère et Alycia l’a bien appliquée. Elle a bien profité de ses angles au bon moment pour entrer sa droite», explique son entraîneur Mathieu Lavoie-Dion.

«Elle s’est vraiment imposée physiquement au deuxième round, ce qui a mené à l’arrêt préventif», ajoute-t-il. Il s’agissait de la 6e victoire d’Alycia en autant de combats en carrière. «Elle a un beau potentiel et connaît une belle progression, tant du point de vue technique, tactique que physique. », mentionne le coach.

ALEXIS POULIOT

Chez les 70 kg, Alexis Pouliot de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a lui aussi gagné par arrêt préventif, cette fois contre un boxeur du Centre-du-Québec, et ce dans le premier round. «Nos boxeurs sont très forts mentalement, et jusqu’à maintenant nos combats sont très expéditifs. Nos athlètes sont puissants et déterminés. Ils veulent la victoire, ça se sent, et on a une super équipe cette année pour la région de l’Est-du-Québec», affirme l’entraineur Mathieu Lavoie-Dion.