Charlie Bilodeau a trouvé sa nouvelle partenaire de patinage en couple

Lubov Ilyushechkina, âgée de 27 ans, de Toronto en Ontario et Charlie Bilodeau, âgé de 25 ans, de Trois-Pistoles ont formé un nouveau partenariat de patinage et concourront pour le Canada dans la discipline de patinage en couple. Les deux patineurs ont antérieurement fait partie de l’équipe nationale canadienne et concouru sur la scène internationale avec différents partenaires.

«J’attends avec beaucoup d’enthousiasme ce partenariat inspirant et excitant. Je suis reconnaissante d’avoir cette occasion de réaliser mon plein potentiel. Le patinage artistique et la performance me remplissent de joie et de satisfaction, favorisent ma croissance personnelle et me permettent de poursuivre mes ambitions. Alliant nos personnalités et expériences, Charlie et moi formerons une équipe forte et compétitive, avec son propre style et sa propre image. C’est un nouveau départ et un nouveau chapitre dans nos vies maintenant liées par le patinage artistique», a commenté Lubov Ilyushechkin. Cette dernière est déménagée à Montréal, où elle et Charlie s’entraineront avec les entraineurs Richard Gauthier et Bruno Marcotte.

«Faire équipe avec Lubov me permet d’enfin revenir à la compétition, ce qui me rend très fébrile. Je crois beaucoup à notre potentiel et à notre relation sur la glace. Notre partenariat est exactement ce dont j’avais besoin pour poursuivre mes rêves et continuer à travailler avec ardeur jusqu’aux prochains Jeux olympiques à Pékin, en 2022. C’est un nouveau départ qui nourrit mes ambitions», a expliqué Charlie.

Ni Lubov et ni Charlie n’ont concouru cette saison. Lubov a récemment terminé un contrat avec le Cirque du Soleil comme performeuse sur glace. Son ancien partenaire de patinage était Dylan Moscovitch, qui a pris sa retraite en avril 2018. Charlie faisait précédemment équipe avec Julianne Séguin, avec laquelle il a terminé en neuvième place aux Jeux olympiques de 2018. Le couple a mis fin à son partenariat durant l’été de 2018.