Des athlètes du KRTB à l’honneur dans un ouvrage sur le Tournoi Pee-Wee de Québec

Nombreux sont les joueurs de hockey de notre région qui ont eu la chance de participer au prestigieux Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec au fil des ans. Certains d’entre eux ont même marqué l’évènement par leurs performances. Parlez-en aux Gabriel Dumont, Guillaume Pelletier et François Veilleux.

Ces hockeyeurs, et plusieurs centaines d’autres, font partie du nouveau livre «La partie n’est pas terminée : l’épopée du plus grand tournoi de hockey Pee-Wee au monde», un ouvrage qui raconte la belle et grande histoire de l’évènement depuis 1960 avec des statistiques, des anecdotes, des citations et plusieurs centaines de photo.

C’est ainsi que l’on apprend que le Louperivois François Veilleux avait récolté 2 buts et 3 passes pour 5 points dans une victoire de 7 à 3 de Rivière-du-Loup contre les représentants de Charny dans la catégorie CC, le 11 février 1988.

Aux pages 216 et 217, les auteurs Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis reviennent également sur la belle performance d’une formation du Témiscouata qui avait atteint les quarts de finale en 2014 dans l’Inter C. Ils étaient alors menés par deux futurs Albatros : Guillaume Pelletier et Gabriel Dumont.

«Les attaquants Guillaume Pelletier et Gabriel Dumont sont les bougies d’allumage pour Témiscouata. Pelletier amasse 15 points (8b 7p) et Dumont 13 points (6b 7p). Le chanteur, Roch Voisine, agit comme entraineur-adjoint derrière le banc de l’équipe qui gagne ses trois premiers matchs contre Bellechasse (7 à 2), Angers (9 à 0) et Donnacona-Pont-Rouge (5 à 2). Témiscouata sera ensuite éliminée en quart de finale par Columbus (6 à 4)», est-il écrit sous une photo de Dumont.

Notons que cette édition du tournoi avait rassemblé plusieurs athlètes de la Ligue nationale d’aujourd’hui, dont Jonathan Audy-Marchessault, Cam Fowler, Yanni Gourde, Evander Kane, David Savard et Jason Zucker. Marie-Philip Poulin était aussi présente.