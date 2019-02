Plusieurs médailles pour les Loupiots

Quatorze patineurs du club de patinage de vitesse Les Loupiots ont pris part à la 4e compétition régionale de la saison qui était organisée à Mont-Joli le 16 février.

Chez les 10 ans et plus, les patineurs étaient divisés en deux groupes. Alexy Vallée a terminé au 7e rang au cumulatif des points du groupe 1. Chez les 6 à 9 ans, dans le groupe 1, quatre patineurs des Loupiots prenaient part à la compétition. Cédric B.-Alexandre a terminé au 4e rang au cumulatif et a remporté la médaille de bronze au 200m. Maude Perron a pris le 5e rang et s’est mérité la médaille d’argent au 200m. Laurence Charron a terminé au 6e rang et s’est mérité sa coupe de l’Est puisqu’elle a réussi les temps de qualification interrégionaux. Finalement, Louka Fournier a terminé au 8e rang et a décroché la médaille de bronze au 800m.

Dans le groupe 2, Raphaëlle Gaudreault a terminé au 3e rang avec une médaille de bronze au 400m et une médaille d’argent au 200m. Pour sa part, Louis Doré a décroché la 4e position au cumulatif des points.

Dans le groupe 3, Nicolas Boucher s’est mérité la 4e position au cumulatif ainsi qu’une médaille d’or au 200m. Romain Naasz a suivi de près au 5e rang avec une médaille de bronze au 800m. Éléna Bujold et Adam Pelletier ont terminé respectivement au 8e et 10e rang.

Dans le groupe 4, India Lafrenière était la seule représentante des Loupiots. Elle a terminé au 5e rang avec une médaille d’argent au 400m. Finalement, dans le groupe 5, François Boucher et Emmanuel Lévesque ont pris respectivement les 4e et 10e rangs au cumulatif des points.