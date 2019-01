Les Albatros récoltent 4 points sur 6 à Rivière-du-Loup

Les Albatros du Collège Notre-Dame sont passés tout près de connaitre une fin de semaine parfaite, au cours des derniers jours. Mais les joueurs du Séminaire Saint-François ont décidé autrement en remportant leur affrontement par la marque de 3 à 2 en prolongation, dimanche.

Les hommes de l'entraineur-chef Eudore Aucoin avaient déjà démontré beaucoup de caractère lors de cette rencontre, revenant de l'arrière à deux reprises en 3e période pour finalement forcer la tenue d'une période de surtemps à 2-2.

Les oiseaux ont cependant dû concilier avec une pénalité décernée au gardien de but Jonathan Labrie au tout début de la prolongation à trois contre trois. Le Blizzard a profité du joueur supplémentaire pour marquer et se sauver avec les 3 points au classement.

«Jonathan Labrie a contribué aux succès de l'équipe dernièrement. C'est lui qui était là hier [contre Châteauguay] et il a fait sa grande part de travail aujourd'hui. On comprend que la punition à la fin, ce n'est pas quelque chose qui était voulu. Il voulait fermer le jeu et tenter d'enlever la rondelle à l'adversaire», a souligné le pilote des Albatros après la rencontre.

Devant son filet, Labrie a repoussé 37 lancers dirigés vers lui. À l'attaque, Liam Bergeron est d'abord celui qui a marqué au tout début du dernier tiers. Samuel Johnson, avec un bon tir des poignets, a ensuite permis aux siens d'égaliser la marque.

CHÂTEAUGUAY

La veille, toujours au Centre Premier Tech, les Albatros avaient entamé le weekend d'une bien belle façon en vainquant les Grenadiers de Châteauguay par la marque de 5 à 3.

Alors que le tableau indicateur affichait une égalité de 2 à 2 après 20 minutes de jeu, les oiseaux ont pris leur envol au 2e engagement avec deux buts rapides. Ils ont par la suite ajouté une autre réussite au 3e vingt.

Olivier Pouliot, avec quatre mentions d'aide, a été nommé première étoile de la rencontre. Samuel Johnson (2 buts, 1 passe), Zachary L'Heureux (2 buts, 1 passe) et Jérémy Bérubé (1 but, 1 passe) ont contribué aux succès de l'équipe. Jonathan Labrie avait cette fois effectué 46 arrêts.

«C'est certain que nous sommes déçus [de ne pas avoir récolté les 6 points], mais comme j'ai dit aux gars, plutôt dans la saison, on avait cette déception-là, mais c'était parce que ce n'était pas possible. C'était très loin de nous autres. Aujourd'hui, nous sommes déçus parce que c'était vraiment possible. Nous étions tout près. Les gars ont travaillé très forts et il faut continuer», a partagé Eudore Aucoin.

Les Albatros seront à nouveau au Centre Premier Tech pour leurs deux prochaines parties. Ils accueilleront d'abord les Estacades de Trois-Rivières, samedi à 13 h, puis les Gaulois de St-Hyacinthe, dimanche à 13 h.