Charle Truchon sélectionné sur Équipe Québec

Hockey Québec a annoncé cette semaine la sélection finale qui compose Équipe Québec pour les Jeux du Canada 2019 qui se tiendront à Red Deer, en février prochain. Parmi les 20 joueurs choisis, on retrouve le nom de Charle Truchon, également membre des Albatros du Collège Notre-Dame.

Le défenseur, originaire de Matane, est le seul joueur de l’Est-du-Québec qui représentera la province à cet évènement. «Il s’agit d’un honneur pour les joueurs sélectionnés de porter le chandail Équipe Québec et de représenter notre province aux Jeux du Canada. C’est une grosse étape dans leur développement personnel et leur cheminement d’athlète», affirme le directeur du développement des joueuses et des joueurs de Hockey Québec, Marcel Patenaude.

Les Québécois débuteront la ronde préliminaire de cette compétition nationale en affrontant la formation du Nouveau-Brunswick le samedi 16 février, à 18 h (heure de l’Est). La formation de Martin Laperrière se mesurera à la Nouvelle-Écosse le lendemain, dimanche 17 février, à compter de 14 h 30 (heure de l’Est), avant d’affronter la formation ontarienne le lundi 18 février, dès 21 h 30 (heure de l’Est).