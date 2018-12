Le Match en rose de retour le 11 janvier

La tradition se poursuit chez les 3L de Rivière-du-Loup, alors que les joueurs troqueront le vert pour le rose le vendredi 11 janvier prochain au Centre Premier Tech lors de la visite de l’Assurancia de Thetford Mines. Pour une 5e année consécutive, le Match en rose servira à amasser des dons pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

«Nous avons été les précurseurs dans la LNAH à mettre sur pied un Match en rose et ce sera notre 5e. Évidemment, on est très fiers d’appuyer, encore cette année, les actions de la Fondation du Cancer du Sein du Québec en lui remettant une partie des profits de la soirée», a déclaré Cindy Simard, copropriétaire des 3L.

Cette fois, l’évènement est présenté par Conteneurs KRT, fier partenaire lors de 3 des 4 dernières éditions. La cause en est une qui est très importante pour les propriétaires Steve, Denis et Martin Ouellet. «C’est une cause que l’on a décidé d’épouser, tout comme les 3L qui dynamisent la ville en hiver. C’est naturel pour nous de s’impliquer», a partagé Martin Ouellet, précisant que Rosie, le fameux conteneur rose sera au Centre Premier Tech. Les personnes touchées de près ou de loin par le cancer pourront y signer leur nom.

L’organisation des 3L a proposé la présidence d’honneur à Nancy Dumont qui combat actuellement la maladie. «Le hockey est une discipline qui prône des belles valeurs et qui prouve que pour gagner il faut travailler en équipe. C’est la même chose avec la malade», a-t-elle souligné avec justesse. «Toutes les actions sont importantes et c’est grâce à des initiatives comme celles-ci que la recherche avance.»

Au pays, 25 % des cas de cancer chez la femme sont reliés aux seins. Les hommes ne sont d’ailleurs pas non plus épargnés, puisque la malade peut être diagnostiquée chez eux également.

PLUS DE 12 000 $

Comme par le passé, un montant de 2$ sera remis à Fondation du cancer du sein du Québec pour chaque billet de match vendu. Lors de la rencontre, les partisans seront également invités à se procurer des billets pour avoir la chance gagner l’un des nouveaux chandails portés et autographiés par les joueurs. Pour chaque billet vendu, 2$ seront aussi offerts à la Fondation.

Au cours des trois dernières présentations, le Match en rose a attiré plusieurs milliers de spectateurs et a permis à l’organisation des 3L de remettre plus de 12 000$ à la Fondation. «Ce serait vraiment intéressant d’attirer 2000 spectateurs cette année. C’est une soirée spéciale et le spectacle est garanti», a souhaité Martin Ouellet.

L’affrontement contre Thetford Mines débutera à 20 h. Tous les amateurs sont invités à porter fièrement le rose en signe de soutien. Les arbitres feront d’ailleurs de même. Les billets pour cette rencontre sont actuellement disponibles en ligne au https://3l.ticketacces.net.