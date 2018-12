Les 3L de Rivière-du-Loup s'imposent contre Jonquière

Bien peu de partisans auraient pu prédire que les 3L de Rivière-du-Loup remporteraient 7 des 8 points au classement de la Ligue nord-américaine de hockey lors de leur série de quatre rencontres consécutives contre les Marquis de Jonquière. C'est pourtant ce qu'ils ont réussi, en battant les Marquis par la marque de 6 à 2 à domicile au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le 22 décembre, juste avant la pause de Noël.

«On savait qu'on était capable. Notre objectif, c'était d'aller chercher 6 points, on est allé en chercher 7. On croyait en nos chances et en notre équipe. On est en train de prouver qu'on a une bonne équipe équilibrée», explique l'entraineur des 3L, Simon Turcot. Ce dernier souligne que chacun des joueurs, défenseurs comme attaquants, connait son travail et son rôle, ce qui donne du succès à son équipe.

Les Marquis ont été les premiers à s'inscrire au pointage avec un but de Francis Verreault-Paul. Un peu plus de 30 secondes plus tard, Louick Marcotte a provoqué une pluie de peluches sur la glace du Centre Premier Tech (une collaboration avec le Club Optimiste), qui rassemblait 1455 spectateurs en inscrivant son 11e but de la saison. Alexandre Picard de Jonquière a redonné l'avance aux siens, avant d'être imité par Maxime Villemaire des 3L, puis Michaël Rhéaume.

La 2e période a été à sens unique en faveur des 3L, grâce à des buts de Louick Marcotte, Janick Asselin en tir de pénalité et de Jean-Philip Chabot, qui a vu sa persévérance et son intensité devant le filet récompensée, en poussant la rondelle entre les jambières du cerbère Raphaël Girard pour sceller l'issue du match. «On a su démontrer du caractère pour revenir de l'arrière à deux reprises, je pense que c'est de bonne augure pour le reste de la saison», affirme le capitaine des 3L, Jean-Philip Chabot.

L'homme fort des 3L, Samuel Lévesque, a été envoyé à quelques reprises sur la glace pour faire face à Danick Malouin. Ce dernier a refusé de le confronter, jusqu'à ce que Lévesque l'attende à sa sortie du banc des pénalités. «On fait ça toujours avec contrôle, on sait où on s'en va. Si on regarde de l'autre côté, je pense qu'il y a un manque de contrôle flagrant et ça part d'un peu partout. En bout de ligne, on a du succès aujourd'hui parce qu'on fait bien les choses», a souligné Simon Turcot.

Le prochain match des 3L de Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup aura lieu le 28 décembre dès 20h. Les 3L se trouvent présentement au 4e rang du classement de la LNAH, deux points derrière Sorel-Tracy et Jonquière, et à trois points de la première position détenue par Thetford Mines.