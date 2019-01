Des ligues de pickleball à Rivière-du-Loup et au Transcontinental

Le pickleball est une activité sportive en pleine expansion. Dans le but de rendre cette activité encore plus accessible, la FADOQ Bas-Saint-Laurent a pris l’initiative d’organiser des soirées portes ouvertes pour les 50 ans et plus. Lors de ces soirées, les nouveaux joueurs auront la chance de recevoir une formation en compagnie d’instructeurs certifiés par Pickleball Québec.

Il est à souligner que ces cliniques sont gratuites et le matériel de base est toujours disponible sur place. À Rivière-du-Loup, elles auront lieu les jeudis 17 et 24 janvier, 18 h à 19 h 45, à l’École Saint-François-Xavier, 8A rue Pouliot. Pour le Tranconstinental, ce sera à Pohénégamook le mercredi 23 janvier, de 19 h à 20 h 30, à l’École secondaire du Transcontinental, 685 rang Notre-Dame-des-Champs. L’inscription est gratuite et obligatoire au 418-893-2111.

LIGUES

À la suite de ces cliniques, il sera possible de s’inscrire aux deux ligues. L’horaire pour Rivière-du-Loup sera les jeudis du 17 janvier au 25 avril, de 18 h à 19 h 45, à l’École Saint-François-Xavier. À Pohénégamook, ce sera les mercredis du 23 janvier au 24 avril, de 19 h à 20 h 30, à l’École secondaire du Transcontinental. Appelez au 418-893-2111pour des informations ou vous inscrire ou à [email protected] Le matériel de base sera disponible sur place gratuitement.

Dérivé du tennis traditionnel et du badminton, il est beaucoup plus facile d’y jouer. Le pickleball est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations.