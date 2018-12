Marc-André Tourigny, 1re étoile de la semaine

L'habile attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Marc-André Tourigny, a été nommé la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

En deux rencontres, Tourigny a inscrit trois buts et a ajouté deux mentions d’aide. En plus de marquer le but gagnant contre les Marquis de Jonquière, il a également touché la cible à deux reprises sur le jeu de puissance. Il termine la semaine avec 14 lancers au filet et 59 % de réussite aux cercles des mises au jeu.

Sasha Pokulok (Pétroliers du Nord) a reçu la 2e étoile, alors que Dave Labrecque (Assurancia) a complété le trio hebdomadaire.