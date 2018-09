Rassemblement d’arts martiaux à St-Alexandre-de-Kamouraska

Le Club Karaté Kempo 2000 prépare actuellement un camp d’arts martiaux unique dans la région du KRTB pour la 8e année consécutive. L’activité se déroulera les 29 et 30 septembre au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

De nombreux professionnels des arts martiaux seront présents pour diriger les cliniques, notamment Shihan Denis Paquet de la région de Québec et Renshi Valérie Beaulieu de Sherbrooke. Au programme: autodéfenses (mains nues et armé), kobudo (maniement d'armes), ju-jitsu, Tai-Chi, et karaté.

Afin de participer au camp, nous vous invitons à vous inscrire pour une session auprès d'une des écoles de Karaté Kempo 2000: Cacouna, l’Îsle-Verte, St-Alexandre, Rivière-du-Loup, ainsi que Kobudo OKDRK.

Pour de plus amples informations, contactez Sensei Vincent Pedneault ou Sensei Émilie Fournier au 418-863-4393 (écolde de Rivière-du-Loup), et Sensei Denis Boucher au 418-868-1836 (autres écoles).

Les karatékas de tous âges peuvent bénéficier d'un tel évènement grâce au support de précieux partenaires, dont principalement le Camp musical de Saint-Alexandre, Soucy Développement de Cacouna et Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup.