De nouvelles signatures pour les 3L

Le directeur général des 3L, Karl Boucher, poursuit son travail auprès des joueurs n’ayant toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison. Ce mercredi 29 aout, l’organisation a confirmé s’être entendue avec Michael Novosad, Nicolas Corbeil, Raphaël Corriveau et Jonathan Doucet.

Novosad, un nouveau venu, avait été obtenu dans un échange avec Berlin, récemment. Il s’agit d’un vétéran défenseur qui a 12 années d’expérience dans la LNAH.

«L’ajout de Mike est certainement un plus pour nous. Lorsqu’on a fait son acquisition, nous étions vraiment heureux, mais maintenant qu’il a signé avec nous, nous le sommes d’autant plus! Il va très bien cadrer avec nous par son expérience et par son attitude», a affirmé le DG Karl Boucher, par la voie d’un communiqué.

Boucher fera par la suite plaisir aux partisans, puisqu’il s’est entendu avec Nicolas Corbeil, franc-tireur apprécié de la foule. Arrivé en milieu de saison, il a prouvé être toujours un attaquant dangereux.

«Je suis content d’avoir été en mesure de m’entendre avec l’organisation et qu’ils comprennent bien le fait que je dois concilier famille et hockey. J’ai vécu de très bons moments l’an dernier à Rivière-du-Loup, j’adore les boys de l’équipe, c’est une chambre tissée serrée. C’est toujours agréable de se rendre à l’aréna avec eux ainsi qu’avec l’appui des partisans qui est génial et encore plus spécial en séries», a-t-il fait savoir.

Enfin, les robustes attaquants Raphaël Corriveau et Jonathan Doucet seront de la formation. «Raph a eu un début de saison moins évident l’an dernier, alors qu’il n’était pas toujours inclus dans l’alignement partant. Malgré tout, il a gardé une bonne attitude et a fait ce qu’il devait faire match après match, c’est-à-dire, être toujours prêt lorsque nous faisions appel à lui», a conclu Karl Boucher au sujet de Corriveau.

«Quand on parle de gars d’équipe, Jonathan l’a très bien montré lors de son court stage avec nous l’an dernier. Un gars qui arrive et qui va immédiatement au front pour ses joueurs lorsqu’un adversaire veut s’en prendre à un coéquipier, ça en démontre gros à mes yeux», a-t-il ajouté sur Doucet.

Notons que plusieurs joueurs de premier plan ne sont toujours pas signés avec les 3L. Il s’agit de Marc-André Tourigny, Marc-Olivier D’Amour, Simon Lévesque, Simon Danis-Pépin et Maxime Villemaire.