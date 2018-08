2e Squat-don pour le Défi Everest Premier Tech

Un événement spécial aura lieu le 1er septembre prochain pour bonifier la collecte de fond des équipes et participants du Défi Everest Premier Tech. Pour la deuxième année consécutive, le comité organisateur prépare un Squat-don, activité où les participants peuvent à la fois s’entraîner et récolter des fonds pour la bonne cause.

Cette année, c’est le stationnement du Tim Horton du boulevard Hôtel-de-Ville qui accueillera les squatteurs pendant 12h, soit de 8h le matin à 8h le soir. L’entreprise est déjà partenaire du module Macadam Ultra et souhaite encourager également le volet caritatif de l’événement. En permettant cette activité de financement, elle espère ainsi contribuer aux multiples causes soutenues par les équipes.

Chaque dollar récolté la journée du Squat-don est un engagement à réaliser, seul ou en équipe, 5 squats. Cet exercice physique muscle principalement les cuisses et les fessiers et est une belle préparation aux montées qui seront réalisées lors du Défi Everest Premier Tech le 23 septembre prochain. Les sommes ainsi collectées font partie de la levée de fond globale des équipes et participants et sont reversées ensuite à de nombreux organismes de la région.

Toutes les sommes collectées le jour même sont comptabilisées pour cet effort et le public est invité à défier en personne les squatteurs en donnant sur place et en voyant les muscles travailler en retour. Venez donc nombreux les encourager dans leur effort et leur implication communautaire samedi 1er septembre de 8h à 20h au Tim Horton du boulevard Hôtel de Ville.