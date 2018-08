Une fin de match exceptionnelle pour le CMB de Trois-Pistoles

Maxime St-Gelais a cogné un simple avec un compte d’aucune balle et deux prises (le quatrième coup sûr de suite son équipe après deux retraits) pour pousser Samuel Leblond au marbre et procurer une victoire de 5 à 4 au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles sur le CHOX-FM de La Pocatière, en dix manches, devant une foule de plus 360 de spectateurs. Les Pistolois passent en finale.

Leblond avait permis à son équipe de créer l’égalité de nouveau à 4 partout avec un simple de deux points. Le CHOX-FM avait pris l’avance 4 à 2 en début de 10e manche à la suite d’un coup sûr de Cédric Lizotte et au roulant de Michaël Lavoie.

L’équipe visiteuse avait bien entrepris le match en marquant deux points sur trois coups sûrs dès la manche initiale (le lanceur partant du Construction Michaël Bérubé, Marc-Antoine Bérubé, a quitté le match après un frappeur, suite à une blessure). Le Construction Michaël Bérubé a créé l’égalité en fin de 6e manche à 2-2 suite à trois amortis et aucun coup sûr! Les deux équipes ont laissé trois coureurs sur les buts en 5e manche.

Lanceur gagnant : Simon Rousseau (10 manches lancées, en relève à Marc-Antoine Bérubé)

Lanceur perdant : Martin Bossé (4 manches et deux tiers lancées, en relève à Jason Blais)

AU BÂTON :

Pour La Pocatière : Rémi Lévesque, avec trois coups sûrs en quatre présences; Maxime Savoie, avec deux coups sûrs en quatre présences; Michaël Lavoie, Philippe Langlois et Cédric Lizotte avec deux coups sûrs en cinq présences.

Pour Trois-PIstoles : Maxime St-Gelais, avec deux coups sûrs en cinq présences et deux points produits; Jimmy Durette, avec deux coups sûrs en cinq présences.