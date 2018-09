Deux médaillés pour le Club Filoup à Thetford Mines

Du 28 au 31 juillet dernier avait lieu à la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines pour la discipline de l’athlétisme. Les représentants du Club Filoup (8) reviennent avec de très beaux résultats et même quelques médailles.

Deux Filoupiens sont ainsi revenus à la maison avec au moins une médaille à leur cou. La dernière fois, cela avait été réalisé par Alexandro Allison-Abaunza et Marc-Alexandre Brien, en 2007, à Sept-Iles.

La cadette (U16) Sara-Kim Veilleux qui était surclassée chez les juvéniles (U18) pour l’occasion a bien débuté son heptathlon avec un 100m haies impeccable. Ensuite la jeune athlète du Sport-études a suivi son instinct en essayant de battre ses records personnels sans regarder les autres ce qu’elle a réussi à 4 reprises. Avec son pointage de 3428 et donc une belle médaille de bronze, l’athlète de 14 ans a battu le record absolu du club qui appartenait à Marie Michaud… par 642 points.

De son côté, Nathan Soucy, qui entrera au Cégep de Rivière-du-Loup à l’automne, a récolté deux médailles d’argent. Pour le 100m qui n’était pas sa distance de prédilection, il a réalisé un temps de 10.97 secondes ce qui lui donné le second rang et aussi le record absolu du club qui appartenait à Louis-Frédéric Gagnon et Julien Lavoie en 11,24 secondes.

Le 400m fut ensuite l’une des plus belles courses de l’année. Après 250m, le jeune était 5e et il est alors parti en quatrième vitesse pour terminer au second rang. C’était une course comme il les aime… Par contre ses jeux se sont arrêtés pour une blessure (claquage) au 200m où il aurait été possiblement médaillé, tout comme à l’un des 2 relais de l’Est-du-Québec.