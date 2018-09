Trois-Pistoles passe au tour suivant

Le CMB de Trois-Pistoles a été expéditif éliminant le Bar La Mansarde de Matane en deux parties grâce à un gain de 7-0, jeudi soir, au Stade Paul-Émile Dubé. Dans l’autre match à l’affiche, les Braves Batitech du Témiscouata ont pris les devants 1 à 0 dans leur duel contre les Républicains d’Edmundston.

Simon Rousseau (deux dernières manches) a uni ses efforts à ceux de Marc-Antoine Bérubé (cinq manches) pour permettre au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles de blanchir le Bar La Mansarde de Matane au compte de 7 à 0 devant plus de 180 personnes. Les lanceurs des gagnants n’ont donné que trois coups sûrs en plus de retirer 10 frappeurs au bâton. Jean Gauthier du Bar la Mansarde a été le seul joueur de l’alignement partant à ne pas être retiré sur des prises durant le match.

Le Construction Michaël Bérubé a inscrit trois points dès la manche initiale en plus d’en ajouter un quatrième la manche suivante pour permettre à Bérubé et Rousseau (plus tard) de travailler en toute quiétude. Les trois derniers points du match ont été ajoutés au tableau indicateur en cinquième manche.

Edmundston vs Témiscouata

Les Braves Batitech du Témiscouata ont eu besoin de tout leur petit change pour prendre la mesure des Républicains d’Edmundston au compte de 2 à 1devant une galerie de plus de 185 spectateurs. Ils ont eu besoin de deux ballons-sacrifice, un de Pierre-André Bouchard en première manche et l’autre de Dany Paradis-Giroux en troisième manche. Paradis-Giroux a été excellent au monticule durant son séjour de six manches en ne donnant qu’un point et en éventrant 11 frappeurs sur des prises. Son seul faux-pas est survenu en cinquième manche lorsqu’il a donné le seul point des Républicains sur trois simples consécutifs.

Félix Castonguay est venu terminer le match pour les gagnants en septième manche. Il a retiré deux frappeurs sur des prises pour porter le total des lanceurs des Braves Batitech à 13. Pour Edmundston, Sam Cyr a été très bon au monticule, mais a tout de même subi la défaite.

Calendrier- Série A

Partie 1 : Mercredi 1er août Trois-Pistoles 9 Matane 3

Partie 2 : Jeudi 2 août Matane 0 Trois-Pistoles 7 (3P gagne 2-0)

Calendrier-Série B

Partie 1 : Mercredi 1er août Rimouski 5 Rivière-du-Loup 2 (Rim mène 1-0)

Partie 2 : Vendredi 3 août Rivière-du-Loup vs Rimouski 20h

Partie 3 : Lundi 6 août Rimouski vs Rivière-du-Loup 20h *si nécessaire

Calendrier-Série C

Partie 1 : Jeudi 2 août Edmundston 1 Témiscouata 2 (Tém mène 1-0)

Partie 2 : Mardi 7 août Témiscouata vs Edmundston 21h (HNB)

Partie 3 : Mercredi 8 août Edmundston vs Témiscouata 20h (HDQ) * si nécessaire

Calendrier-Série D

Partie 1 : Mercredi 1er août La Pocatière 1 Grand-Sault 2 (GS mène 1-0)

Partie 2 : Dimanche 5 août Grand-Sault vs La Pocatière 19h (HQC)

Partie 3 : Lundi 6 août La Pocatière vs Grand-Sault 21h30 (HNB) * si nécessaire