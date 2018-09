Jeux du Québec : la région compte maintenant 16 médailles

Les belles performances continuent de s’enchaîner pour l’Est-du-Québec à cette 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford. Les joueuses de basketball de la région ont remporté une importante victoire dans une partie très serrée, et deux médailles supplémentaires ont été gagnées aujourd’hui en cyclisme sur route et en natation. Avec trois médailles d’or, sept d’argent et six de bronze, l’Est-du-Québec compte 16 médailles depuis le début de ces Jeux.

Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a fait une entrée remarquable à la 53e Finale des Jeux du Québec en survolant le contre-la-montre. La patineuse de vitesse qui en est seulement à sa troisième année à pratiquer le cyclisme a dominé le parcours très technique de 7,1 km comprenant des faux-plats ascendants et des virages à 180 degrés. Avec un chrono de 11 :42 et une vitesse moyenne de 37 km/h, elle est la seule cycliste à avoir complété l’épreuve sous la barre des 12 minutes. «Je suis vraiment heureuse ! Je visais un podium, une première position, ça fait du bien !», a-t-elle souligné après sa victoire.

Médaille d’argent en natation

Deux Louperivois étaient en action à la finale du 100 mètres dos. Après avoir battu son record personnel lors des préliminaires, Alexia Pietrantonio a fait un chrono de 1 :05.59 en finale, ce qui lui a permis de gagner la médaille d’argent. Félix-Antoine Marquis a de son côté terminé en 4e position avec un temps de 1 :02.13, à seulement 8 centièmes de seconde de monter sur le podium.

Victoires en basketball

Pour leur première partie à cette Finale des Jeux du Québec, les représentantes de la région affrontaient l’équipe classée 5e favorite du tournoi, celle de Lac-Saint-Louis. La partie a été serrée du début à la fin. Mary-Alex Martin, de Saint-Antonin, s’est démarquée par son travail offensif. Après une demie, les joueuses de l’Est-du-Québec tiraient de l’arrière par quatre points.

Au terme de cette partie enlevante, elles ont réussi à vaincre leurs adversaires avec un pointage de 36 à 33. «On s’était vraiment préparés pour eux, et les filles ont bien répondu. Les lancers francs ont fait mal, mais les filles ont bien travaillé en défensive. C’est une victoire d’équipe», explique Luc Daigle.

Les garçons ont également gagné leur première partie du tournoi, l’emportant 47 à 43 contre l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue. Le Rimouskois Samy Caron a fait 15 points et a été le

joueur du match. Ils ont par la suite perdu par un pointage de 87 à 25 face à leurs adversaires de Montréal.

Soccer

Dès leur première soirée à Thetford hier soir, les filles ont joué leur première partie du tournoi. Elles ont remporté la victoire contre les représentantes de l’Abitibi-Témiscamingue par un pointage de 4 à 2. Puisque le soccer féminin était le seul sport en action, les membres de la délégation étaient nombreux pour encourager les joueuses de la région aux abords du terrain.

Florence Duchesne, d’Auclair, a marqué 3 buts. Marine Bouchard, de Rimouski, a fait un très beau corner permettant à la Rimouskoise Félicia Libar de marquer. Aujourd’hui, les filles se sont inclinées 2 à 0 face à leurs adversaires de la Rive-Sud qui avaient un excellent contrôle du ballon. Les garçons ont amorcé leur tournoi aujourd’hui avec une défaite 2 à 0 contre l’équipe de la Rive-Sud. Les joueurs ont été constants et le gardien Renaud St-Laurent de Rimouski a effectué de beaux arrêts.

À surveiller aujourd'hui

Les nageurs seront en action à la piscine avec les épreuves de 200 mètres libre, 100 mètres brasse, 400 mètres QNI et 100 mètres papillon ainsi qu’en eau libre avec le relais. Les régates se poursuivront en voile, et l’équipe régionale de tennis affrontera celle de la Rive-Sud. En soccer, les filles affronteront les représentantes de Bourassa et les garçons se mesureront à l’équipe du Centre-du-Québec. Le tournoi à la ronde continuera en volleyball de plage, et ce sera l’épreuve de course sur route pour les cyclistes. En basketball, les filles joueront contre l’équipe de la Mauricie et les garçons affronteront leurs adversaires de l’Estrie.