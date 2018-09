Séries : Rivière-du-Loup perd, Trois-Pistoles gagne

En lever de rideau des séries éliminatoires 2018, le Shaker de Rimouski a eu le dessus sur le CIEL-FM par la marque de 5 à 2 à Rivière-du-Loup, alors que le Construction Michaël Bérubé a remporté son 1er match 9 à 3 à Matane. Ils prennent donc tous les deux les devants 1-0 dans leur courte série au meilleur de trois matchs.

À Rivière-du-Loup, Mathieu Gobeil avait un match sans point ni coup sûr après six manches de jeu et Jérome Rousseau qui a produit les cinq points de son équipe ont permis au Shaker de Rimouski de vaincre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, devant plus de 165 personnes.

Gobeil avait réussi à se tenir blanc comme neige malgré cinq buts sur balles et un frappeur atteint après six manches de jeu. Il a débuté la septième avec deux autres buts sur balles avant de donner un simple à l’avant-champ à Pierre-Yves Dubé, un des coureurs les plus rapides de la ligue.

Pierre-Luc Ouellet est venu fermer les livres du match mais sans donner un léger suspense à la partie en permettant deux points. Jérome Rousseau a couronné une poussée de trois points sur quatre coups sûrs dès la première manche avec un double qui a vidé les buts avec deux retraits. Il a récidivé avec des simples opportuns en troisième et cinquième manche.

Philippe-Antoine Gagnon a connu un bon match pour le CIEL-FM puisque seulement quatre des neuf frappeurs du Shaker ont mis la balle en lieu sûr.

Trois-Pistoles vs Matane

Le Bar la Mansarde de Matane avait bien débuté la partie face au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles en marquant trois points sur quatre coups sûrs dès la manche initiale pour prendre une avance de 3 à 1 mais le club visiteur a marqué huit points sans réplique à partir de ce moment pour le vaincre 9 à 3.

Une poussée de quatre points sur cinq coups sûrs dont trois de suite (le 3e est le double de Jimmy Durette, bon pour deux points) en troisième manche a commencé à faire changer le vent de côté. Le Construction Michaël Bérubé a ajouté deux points en quatrième et deux autres en septième manche pour clore le débat. Jimmy Durette a mérité la victoire et Maxime Gauthier a essuyé le revers.

Notons que dans l’autre série à l’horaire, les Cataractes de Grand-Sault ont eu le dernier mot sur le CHOX-FM de La Pocatière en remportant le match 2 à 1.