Conférence de l’historien Richard Saindon 

La Société historique de Rivière-du-Loup accueillera l’historien Richard Saindon lors de sa conférence mensuelle du 31 octobre prochain. Le sujet de sa présentation sera : Jules-A. Brillant et l’esprit de clocher entre Rimouski et Rivière-du-Loup.

Lors de cet événement, M. Saindon, qui est le premier lauréat du Prix-Andrée-et-Richard-Levesque, présentera le portrait de Jules-André Brillant, un entrepreneur autodidacte qui était, dans les décennies 1930, 1940 et 1950, l’homme le plus riche du Bas-Saint-Laurent. On doit à M. Brillant la fondation de plus d’une dizaine d’entreprises parmi lesquelles la Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent, Québec-Téléphone (aujourd’hui Telus Québec), la Compagnie de transport du Bas-Saint-Laurent, les stations CJBR et CJBR-TV, ainsi que Construction Mitis.

Toutefois, M. Brillant a également été confronté à de nombreux problèmes dans la région du KRTB où il a essuyé plusieurs revers. Il semble en effet incapable de mener à bien ses projets, tant au niveau du financement que de la politique dans cette région alors que partout ailleurs la fortune lui a souri.

Petit à petit, M. Brillant en viendra à ignorer l’ouest du Bas-Saint-Laurent, contribuant ainsi à un certain esprit de clocher.

Illustrée d’une soixantaine de photographies, cette conférence promet d’être des plus intéressantes. Les personnes intéressées sont attendues le jeudi 31 octobre prochain, à 19 h 30, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture (67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup). L’admission est gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres.