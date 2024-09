Facebook masque Les pirates de l'info

Depuis le 27 aout, la Brûlerie Ange et Démon de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup est particulièrement achalandée, et pour une bonne cause. Une publication virale d’Alex Ann Villeneuve-Simard a permis de faire connaître leur initiative «Donner aux suivants», qui permet d’acheter des repas et des breuvages pour les personnes qui en ont ...