Un beau défi qui rapporte une troisième place à Marie-Clarisse Berger

La Louperivoise, Marie-Clarisse Berger, a participé à la 13e édition des Jeux de la science politique (JDSP) qui se déroulaient à Sherbrooke du 12 au 14 janvier. La finissante en droit a réussi à monter sur la troisième marche du podium avec sa collègue, Lili-Jeanne Pothel.

Les deux universitaires ont pris part à l’épreuve du journalisme politique parmi la dizaine prévue lors de cette fin de semaine. La compétition avait lieu en parallèle avec l’épreuve de gestion de crise. «Notre rôle en tant que journalistes c’était de couvrir [un déversement ficitf au lac Memphrémagog]. On avait des converses télé et un reportage radio à faire, ainsi que deux articles à écrire», détaille l’étudiante.

Durant l’évènement, elles ont participé à des mêlées de presse et ont mené des entrevues. Même si cette discipline n’était pas son premier choix, le journalisme l’intéressait aussi. «Je trouve que c’est très large comme domaine, ça nous permet de toucher à plein de sujets que ce soit le droit, la science politique, la sociologie», partage-t-elle.

«Je trouvais que ça me permettrait de développer d’autres capacités que je n’avais pas nécessairement améliorées en droit comme l’écriture, le fait de travailler sous pression, de produire des articles rapidement. Je trouve que c’était vraiment un beau défi», souligne la finissante en droit à l’Université de Sherbrooke. Cette activité lui a aussi apporté une belle confiance en soi et en ses compétences.

Marie-Clarisse Berger et sa partenaire sont très fières de s’être classées sur le podium alors qu’elles n’avaient aucune expérience en journalisme, contrairement à plusieurs de leurs confrères et consoeurs. En très peu de temps, elles ont dû apprendre les rouages du métier en demandant conseils à des journalistes professionnels, des gagnants des éditions précédentes et en suivant des formations.

Outre le journalisme politique et la gestion de crise, les étudiants pouvaient aussi participer aux épreuves de politique active, relations gouvernementales, coopération internationale, cas académique, négociation, quiz et épreuve sociale.

Mentionnons qu’un autre universitaire de la région, Blaise Vaney de Trois-Pistoles, a pris part aux JDSP. Son équipe est arrivée quatrième dans la catégorie sport.

Ces deux bons classements ont aidé l’Université de Sherbrooke à s’emparer de la première place au classement général de la compétition.