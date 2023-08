Tourisme Bas-Saint-Laurent, toujours en mode développement

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent tenait le 28 août dernier, sa 45e assemblée générale annuelle au Centre communautaire de Kamouraska en présence de membres, organisations touristiques et partenaires. Cet événement, qui se tient habituellement en juin, a dû exceptionnellement être déplacé en août.

La rencontre s’est terminée au Bistro Côté Est dans une ambiance conviviale. En plus de dresser un bilan positif des actions réalisées au cours de la dernière année, l’organisme a présenté ses priorités ainsi qu’un budget équilibré pour l’année 2023 – 2024.

«Le succès et la notoriété grandissante de notre région sont attribuables aux efforts et à l’engagement de tous les acteurs touristiques alors que les enjeux et les défis demeurent bien présents. Je tiens à vous féliciter, en mon nom personnel et au nom du conseil d’administration pour votre contribution à cette belle réussite collective», a souligné Charles Labrecque, président du conseil d’administration.

«Afin de maintenir la cote de popularité de notre destination, il faut plus que jamais mettre nos forces en commun pour innover, se démarquer et proposer une offre renouvelée et attractive. Notre vision est de faire du Bas-Saint-Laurent la destination nature et affaires 4 saisons de l’Est du Canada» a poursuivi Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.



Quelques faits saillants du rapport annuel 2022-2023

Il est possible de consulter le rapport annuel en ligne : https://atrbsl.ca/publications/rapport/

- Taux d’occupation record pour les établissements d’hébergement du Bas-Saint-Laurent avec une moyenne annuelle de 57,3% (+7,9 % par rapport à 2021). Pour la saison estivale 72,6% (+7,4 %) et pour la saison hivernale 43% (+6,6 %);

- Des aides financières de plus de 439 409 $ pour 6 projets, consenties dans le cadre de la nouvelle entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT 2022-2025), générant des investissements de plus de 3 515 208 $ dans la région;

- Des aides financières de 57 704 $ pour 12 projets, consenties dans le cadre du Programme d’optimisation de partenariats et d’initiatives régionales (POPIR 2022-2023), générant des investissements de 711 797$ dans la région;

- Deux études d’opportunités portant sur l’harmonisation du produit vélo et la transition 4 saisons ainsi qu’un parcours ludique mis en place sur la Route des Navigateurs;

- Campagnes de promotion touristique régionales et nationales « Bas-Saint-Laurent… Prendre le temps » représentant des investissements de plus de 3 M$ annuellement incluant la promotion hors Québec avec Le Québec maritime et la signature « Québec côté mer »;

- Augmentation de 12% du nombre de visiteurs pour le site www.bassaintlaurent.ca avec un total de plus de 268 000 visiteurs et 1,3 M de pages vues;

- Version allégée et bilingue du guide touristique officiel en 100 000 exemplaires distribués partout au Québec;

- Lancement du nouveau webzine À la BSL www.alabsl.ca ;

- Les 10 lieux d’accueil et d’information touristique au Bas-Saint-Laurent ont reçu 43 320 visiteurs en 2022 et ont effectué 20 210 actes de renseignement;

- Grands rendez-vous de l’industrie touristique : 8 webinaires et un colloque de l’industrie touristique qui se déroulait le 1er février réunissant 188 personnes en journée et 147 convives en soirée;

Projets prioritaires 2023-2024

Le plan d’action de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’articule autour de ses quatre grands mandats que sont le leadership et la connaissance, la promotion du Bas-Saint-Laurent, le développement et la structuration de l’offre, l’accueil et l’information touristique. Maintenant composée de 15 personnes, l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent propose une diversité de services dans le but d’accompagner et de soutenir efficacement les organisations et les entreprises touristiques.



Voici les principales priorités :

- Déploiement du plan de transition 4 saisons;

- Structuration des routes touristiques;

- Structuration de l’offre vélo;

- Réalisation du plan stratégique de destination durable et innovant 2023-2025;

- Stratégie marketing renouvelée 2024-2027;

- Nouveau site web touristique;

- Mise en place d’un service-conseil en marketing;

- Mise en ligne d’un espace membre et d’une boutique pour les offres de visibilité.



Élection du nouveau conseil d’administration

C'est Charles Labrecque de l’Auberge de la Pointe agira à titre de président du conseil d’administration, madame Hélène Théberge du Site historique maritime de la Pointe-au-Père assurera la vice-présidence et Marlaine St-Jean, de l’Hôtel la Libertad, agira à titre de secrétaire-trésorière. Font également partie des administrateurs, Ève Simard, du Centre d’art de Kamouraska, Joanna Lortie de l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup, Annie Couture du Parc du Mont-Saint-Mathieu, Catherine Gagné du Domaine Valga ainsi que Élyme Gilbert du Cirque de la Pointe sèche, Martin Rioux-Beaulieu de l’Hôtel le 1212, Patrick Noël du Camping Plage Pohénégamook et Maxime Gendron de Terfa.