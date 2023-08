Travaux sur la rue Richard à Trois-Pistoles

Dans le cadre de travaux d’asphaltage réalisés par la firme BML sur un tronçon de la rue Richard à Trois-Pistoles, entre la rue Raymond et la route 132, un détour sera mis en place pour accéder aux propriétés résidentielles.

Ainsi, pour la circulation locale du secteur touché, l’accès se fera à l’intersection des rues Richard et Raymond uniquement. L’accès aux Galeries Trois-Pistoles et au dépanneur Pétro Canada se fera par la rue Jean-Rioux, suivie des rues Rousseau et Catellier.



Ces mesures temporaires seront en vigueur à compter de mardi 22 août 2023 et ce jusqu’à la fin des travaux prévue ce vendredi 25 août.



La Ville de Trois-Pistoles invite les automobilistes à faire preuve de prudence et à respecter les limites de vitesse dans la zone des travaux pour votre sécurité, celle des travailleurs et des autres usagers de la route.