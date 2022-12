Plusieurs médailles et rubans pour les Gymnoss

La première compétition régionale de gymnastique a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre à Rimouski. Même si c’était la première compétition pour plusieurs gymnastes, les représentantes du Club de gymnastique Les Gymnoss de Trois-Pistoles ont très bien performé. Le groupe a d’ailleurs conclu le rendez-vous avec un total de 14 médailles et 27 rubans.

Dans la catégorie R2, Abygail Saint-Jean a récolté une 5e place aux barres asymétriques, une 6e place au sol, une 7e place à la poutre, ainsi qu’une 10e place au tumbling et au cumulatif des points. Dans la même catégorie, Élizabeth Thibault a remporté une médaille d’or au sol, une médaille d’argent au cumulatif des points, une 4e place au tumbling, une 5e place au saut et aux barres asymétriques. Elle a aussi remporté une 10e place à la poutre.

Héloise Lévesque-Dumesnil, toujours dans le R2, a obtenu une médaille d’argent au saut, une médaille de bronze au tumbling et au cumulatif des points, une 5e place aux barres asymétriques et une 6e place au sol. Clara Rioux a elle aussi reçu une médaille d’or aux barres asymétriques, une 5e place au sol, une 6e au total des appareils, ainsi qu’une 7e à la poutre.

Dans la catégorie R3, Juliette Gagnon et Marianne Bérubé, qui prenaient part à leur première compétition, ont très bien performé et ont eu de très bons résultats. Maika Belzile s’est méritée une médaille d’or au tumbling, une médaille d’argent au saut, ainsi qu’une 7e place au sol et au cumulatif des points.

Pour la catégorie R4, Mckenna Lévesque a remporté une médaille d’or au tumbling, ainsi qu’une 7e place au saut. Pénélope Lévesque-Dumesnil s’est quant à elle méritée une 5e place à la poutre. Toujours dans le R4, Elsa Lavoie s’est méritée une médaille de bronze au tumbling, une sixième place au saut, une 7e place au trampoline, une 9e place aux barres, ainsi qu’une 10e au cumulatif des appareils.

Pour la catégorie R5, Jade Sénéchal a remporté une médaille de bronze aux barres, une 4e place à la poutre, ainsi qu’une 7e place au saut et au total des appareils. Lydia Tardif s’est méritée une médaille de bronze au trampoline et une 4e place au tumbling, malgré une blessure pendant la compétition.

Pour la catégorie R6, Emy Saint-Amand s’est méritée une médaille d’or au sol, une médaille de bronze au saut, ainsi qu’une 5e place aux barres asymétriques. Lyane Saint-Pierre s’est quant à elle méritée une médaille d’or au saut.

Le prochain rendez-vous compétitif aura lieu à Cabano, les 11 et 12 février 2023.