À la suite des ventes de fraises et des dons des 16 et 17 juillet, la Fraisière LeBel de Saint-Arsène a remis un chèque de 2 250 $ à la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB. Lors de ces deux journées, 1 $ par contenant de fraises vendu a été remis à la fondation, et ce, pour tous les points de vente. Les dons effectués ...