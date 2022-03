Rupture de services aux abonnés Telus à Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon-de-Rimouski

Les abonnés de Telus dans les municipalités de Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon-de-Rimouski sont actuellement privés de services de téléphonie et d'Internet. L'entreprise confirme que ses techniciens oeuvrent à rétablir les services de télécommunications.

«Les techniciens de Telus ne ménagent aucun effort et collaborent avec nos partenaires pour rétablir les services de télécommunications le plus rapidement possible à Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon. La cause de l'interruption est liée à une coupure de fibre optique d’un réseau partenaire causée par des travaux d’une tierce partie. Nous sommes désolés que nos clients ne puissent profiter de leur service suivant des circonstances bien hors de notre contrôle, et nous les remercions pour leur patience», a commenté Jacinthe Beaulieu des relations médiatiques de Telus.

Des commerçants ont aussi rencontré des difficultés avec les paiements par carte de débit et de crédit, les terminaux utilisant le réseau de fibre optique pour se connecter à Internet.

TEMPÊTE SOLAIRE

La rupture de service est donc liée à un bris d’équipement et n’a donc aucun lien avec la tempête solaire qui pourrait frapper la planête ce jeudi 31 mars. Une tempête modérée à majeure n'est pas exempte de risque, notamment sur les systèmes de communications à basse fréquence et par les satellites qui pourraient être mis à mal.

Selon ce que rapporte Météomédia, «lorsque des tempêtes solaires majeures atteignent directement la Terre, les impacts se font sentir par intermittence.»

Les tempêtes solaires, plus précisément les éjections de masse coronale sont responsables de l'apparition d'aurores boréales.