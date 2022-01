Déjà plus de 366 000 $ amassés pour le 25e Téléradiothon La Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine annonce un premier résultat pour son 25e Téléradiothon. À cette heure, 366 658 $ ont été amassés pour l’aide aux personnes handicapées de la région.

Il s’agit d’un résultat provisoire puisque la cueillette des dons se poursuivra jusqu'à la fin janvier. L’organisme dévoilera donc le grand total et les résultats par secteurs le 31 janvier.

Ce 25e Téléradiothon, sous la direction artistique de Nelson Minville et la réalisation de Guillaume Chevrette, a été un franc succès. Les donateurs ont été généreux. En raison des mesures sanitaires annoncées à la fin décembre, l’organisme a dû annuler son spectacle en présentiel et trouver une alternative à la Soirée 25e anniversaire où devaient se produire des artistes.

C’est finalement un spectacle sans public, tout en douceur, aux prestations guitares et voix qui a été présenté dimanche sur les télés locales participantes et sur le web. Les artistes ont tous accepté d’enregistrer leurs chansons ou numéros de leurs salons, bureaux, sous-sols ou en studio. «Ce n’est pas le grand 25e anniversaire festif que l’on souhaitait, mais c’est un très beau Téléradiothon en proximité de cœur que nous avons réussi à produire avec nos partenaires. Comme le font les personnes handicapées, nous avons rapidement essayé de trouver des solutions, des alternatives et revue nos attentes. Ce que nous souhaitions, c’était d’atteindre notre objectif financier de 300 000$ pour nos membres, ce qui est réalisé», mentionne Carole Pitre, présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Le spectacle de deux heures diffusé sur les télés locales participantes et sur le web était animé par l’humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait les prestations de Michel Rivard, Vincent Vallières, Marco Calliari, 2Frères, Marc Dupré, Ludovick Bourgeois, Véronique Bilodeau, Julie Houde et Yvon Lévesque. Dave Richer, porte-parole, a également raconté avec humour des anecdotes de ses participations au fil des 15 dernières années. Grâce à la collaboration de Desjardins, les spectateurs ont pu découvrir de remarquables capsules et témoignages présentant la touchante réalité de six membres de la Ressource provenant de partout sur son territoire.