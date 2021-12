Un don de 50 000 $ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Félicien (Félix) Ouellet a décidé de remettre la généreuse somme de 50 000 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et invite les gens à donner au suivant.

En effet, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a pu constater la grande générosité de ses donateurs encore une fois en cette fin d’année, alors que M. Ouellet fait don de 50 000 $ à l’organisme.

«Je me considère très privilégié d’avoir pu vivre mon rêve tout en disposant d’une excellente santé physique. [...] En ces temps difficiles pour plusieurs personnes, il est temps pour moi de remercier la vie pour la protection divine que j’ai reçue durant toutes ces années. Par ce don, je veux apporter soutien et réconfort à ceux qui souffrent et qui ne peuvent jouir d’une bonne santé», a mentionné M. Ouellet, qui a travaillé de nombreuses années en foresterie, travail reconnu pour son exigence physique.

Le donateur, natif de Trois-Pistoles, affirme avoir songé longtemps à faire une action pour redonner à son prochain. Il désire par le fait même, encourager d’autres personnes à donner aussi généreusement pour des causes qui leur tiennent à cœur.

C’est un privilège pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup d’avoir eu la chance de rencontrer cet homme au si grand cœur : «Merci du fond du cœur pour votre magnifique contribution, M. Ouellet! Elle saura inévitablement améliorer la santé de nos proches aux prises avec la maladie et donner l’espoir d’un futur en santé.»

Vous pouvez vous aussi faire la différence en vous unissant à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup via son site web (santerdl.ca) ou en communiquant au 418-868-1010 poste 2237.