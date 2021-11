Financement bonifié de plus 20 000 $ pour les ressources offrant de l’hébergement en dépendance

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, confirme, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, un rehaussement du programme Aide financière pour les ressources offrant de l’hébergement en dépendance (AFRHD), qui vise à favoriser l’accès aux activités liées aux programmes d’intervention offerts par les ressources d’hébergement en dépendance, de 20 379 $ pour trois organismes bas-laurentiens.

À travers le Québec, c’est 4 millions $ supplémentaires qui seront distribués aux ressources d’hébergement en dépendance. Le programme AFRHD est associé à un montant annuel de 6 millions $ depuis l’année 2015-2016. Avec le rehaussement, 10 millions $ par année sera donc consacré aux ressources d’hébergement en dépendance.

Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un réseau de ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance et des services de qualité, en complémentarité avec ceux des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Dans le contexte de la pandémie, ces ressources ont su s’adapter avec agilité afin de répondre aux besoins croissants de la population. Par ce financement, et par les travaux de révision du programme AFRHD présentement en cours, le gouvernement reconnaît les besoins accrus et la nécessité de mieux soutenir les ressources qui viennent en aide aux personnes aux prises avec une dépendance.

«La population du Bas-Saint-Laurent a la chance de pouvoir compter sur un réseau de ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance et des services de qualité. Afin que ce réseau puisse poursuivre sa mission et mieux accompagner les personnes aux prises avec une dépendance, notre gouvernement continuera de soutenir ces ressources essentielles», a souligné Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière