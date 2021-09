Salon de la robotique : des industries à la recherchent de solutions pour palier leur manque de main-d’œuvre

C’est sous le thème «Manque de main-d’œuvre? Embauchez un robot!» que s’est tenu le premier Salon de la Robotique dans l’Est-du-Québec et au nord du Nouveau-Brunswick. Du 21 au 24 septembre, ce sont 4 villes, soit Saint-Jean-Port-Joli, Rivière-du-Loup, Edmundston et Rimouski qui ont reçu le Salon de la Robotique.

Force est de constater que la difficulté de recruter du personnel dans les industries en a interpelé plusieurs. Ce sont quelques centaines de visiteurs des domaines industriel, manufacturier et de la transformation à la recherche de solutions innovantes qui sont venus à la rencontre des différents représentants sur place.

Avec la pénurie de main-d’œuvre, la robotisation et l’automatisation de procédés deviennent des alternatives intéressantes autant pour les très petites industries que les grands manufacturiers. C’est ce qu’a voulu démystifier Groupe FP Technologies et sa division OptiMach en organisant le Salon de la Robotique.

«Aujourd’hui, la robotique est accessible pour toutes les entreprises. Ce n’est plus des millions de dollars qui sont nécessaires pour utiliser des robots dans les usines. C’est très rapide comme retour sur l’investissement», explique Francis Pelletier, président de Groupe FP Technologies.

Sur place, les visiteurs pouvaient voir différents types de robots et de solutions industrielles en plus de rencontrer des organismes d’accompagnement technique et d’aide financière ainsi que des centres de formation pour former leur personnel.

Le Salon de la Robotique proposait une offre clé en main pour le visiteur à la recherche de solutions complètes.

«Nous avons constaté un réel intérêt pour la robotisation industrielle de la part des entreprises qui ont visité le salon. On sent que la difficulté de trouver de la main-d’œuvre hâte la décision des industries d’intégrer des solutions robotisées à leurs opérations», mentionne Melissa Nicola, la coordonnatrice du salon.

La liste complète des exposants présents au salon est disponible au www.optimach.ca/salon.