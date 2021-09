L’Aventure du Portage : «une expérience enrichissante»

Voir la galerie de photos

C’est sous un ciel entièrement dégagé que Christiane Plamondon, Emmanuelle Rivard, Mathieu Lavoie-Dion et Charlie Bilodeau dévalaient le dernier droit du chemin du Portage à Saint-Honoré en fin d’avant-midi samedi. De nombreux membres de leurs familles, des citoyens et des conseillers municipaux étaient regroupés au bas de la pente du Mont-Citadelle en attendant leur arrivée.

Dans le cadre du 275e anniversaire de la reconnaissance historique du Chemin du Portage, les quatre participants ont eu la chance de voyager dans le temps en prenant part à cette expédition mémorable. Pour cette première édition, les aventuriers ont été appelés à survivre trois jours en forêt en parcourant ce trajet, qui relie le fleuve Saint-Laurent et le lac Témiscouata. Cette voie de communication a d’ailleurs été empruntée par plusieurs peuples historiques au cours des derniers siècles.

Vêtus de leurs habits d’époque usés et tachés de terre, les quatre participants partageaient tous le même sentiment de gratitude et de reconnaissance envers cette aventure enrichissante. «C’est un accomplissement commun je pense. La synergie des participants, honnêtement, ça m’a surpris à quel point il y avait une complémentarité entre nous», a mentionné Mathieu Lavoie-Dion.

De son côté, Charlie Bilodeau raconte avoir appris plusieurs choses lors de cette expérience, tant pour la survie en forêt que sur lui-même. «Ça a été vraiment formateur et intéressant. C’est une expérience enrichissante avec des belles découvertes, quoi faire de nos mains mais aussi des gens qui étaient là dans l’aventure. Juste ça, ça a valu la peine.»

«On était vraiment un beau quatuor. Ça été difficile de nous mettre en compétition deux contre deux. On était tout le temps les quatre à s’entraider chacun pour nos forces, alors je suis vraiment contente», s’est réjouie Christiane Plamondon. Après avoir survécu à ces trois jours intensifs, Emmanuelle Rivard se dit surtout soulagée d’être arrivée à la fin du voyage. Malgré les obstacles surmontés, la capitaine de l’équipe éprouve tout de même un sentiment d’accomplissement. «Je l’ai fait et je suis très fière», a-t-elle déclaré.

À l’occasion de cette première édition de l’Aventure du Portage, le comité organisateur a remis à chacun des participants une bague commémorative nommée «Chevalière de l’aventure». Les quatre anneaux sigillaires ont d’ailleurs été transportées tout au long de ce périple dans une boîte cadenassée, à l’insu des aventuriers.

PRÉPARATION ET ORGANISATION

«Je dirais que c’est un long processus. C’est beaucoup de logistique parce qu’on ne peut pas se rendre en voiture sur le Chemin du Portage, donc il y a toujours des transports qui doivent être faits», a révélé Silvie Côté, présidente de l’Association patrimoniale du Chemin du Portage. Bien que l’Aventure du Portage se soit concrétisée il y a un an, la présidente souligne que cela fait près de deux années que le projet repose dans l’esprit des membres du comité organisateur.

L’aventurier de l’histoire et l’animateur du groupe de participants, Billy Rioux, souhaite poursuivre et développer cette tradition dans les prochaines années. «Cette année, nous étions Saint-Hubert et Saint-Honoré, mais pour les autres années, on espère pouvoir aller dans d’autres communautés», a-t-il lancé.

Le coordonnateur de l’événement n’a pu s’empêcher de montrer son étonnement vis-à-vis du bon déroulement des trois derniers jours. «Tout a été vraiment incroyable. Il y a des choses que je ne pensais jamais voir à la télévision et que j’ai pu voir dans le moniteur du réalisateur. On a des images à couper le souffle.»

Tous les dimanches soir à 20h, du 19 septembre au 10 octobre prochains, des épisodes récapitulatifs seront diffusés sur la page Facebook de l’Aventure du Portage pour clore ce 275e anniversaire de la reconnaissance du Chemin du Portage.