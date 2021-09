Bernard Généreux expose des enjeux de la plateforme conservatrice

Le candidat conservateur de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup est fier de présenter le Plan de rétablissement du Canada mis de l’avant par Erin O’Toole, le chef du Parti conservateur du Canada, aux citoyen(ne)s qu’il rencontre lors du porte à porte amorcé dès les premiers jours de la campagne électorale fédérale.

«Les gens de la région de MLKRDL découvrent au fil des jours, et plus particulièrement depuis le “Face à Face”, à quel point nous sommes prêts à remettre le pays sur les rails. Mon équipe et moi continuons de travailler fort sur le terrain et de proposer aux électeur(trice)s de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup notre Plan avec en prime une solide expertise, une stabilité et une efficience reconnue de plus de six ans», a affirmé Bernard Généreux.

Selon le candidat, les conservateurs vont assainir les dépenses gouvernementales et équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie. Le plan des conservateurs pour remettre en ordre les finances du Canada va adopter une approche responsable et réfléchie pour équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie, réduire les déficits pour faire face à l’inflation et à la hausse des produits de première nécessité (comme la nourriture et l’essence), éliminer progressivement les programmes de soutien d’urgence de manière progressive et responsable à mesure que la reprise avance et investir dans des mesures de relance ciblées, comme les infrastructures, pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des Canadiens.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Rencontrer les objectifs de Paris en 2030, réduire les émissions de carbone et devenir un leader mondial de la production de véhicules à émission zéro sont dans la ligne de mire du Parti conservateur. «Le rétablissement de la santé économique et environnementale du Canada est le pilier de notre approche pour lutter contre le changement climatique et protéger notre avenir, indique le candidat Bernard Généreux. En améliorant notre réseau électrique et en investissant dans de nouvelles technologies énergétiques comme les véhicules à hydrogène, c’est ainsi que nous y arriverons.»

Il est à noter que la campagne du candidat est certifiée carboneutre, tout comme celle de 2019. Ainsi, tous les gaz à effet de serre générés par ses déplacements seront compensés et permettront de planter des arbres. De plus, les pancartes électorales seront réutilisées au lendemain du scrutin par les organismes qui en feront la demande.

TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ET INTERNET

Le Parti conservateur entamera un processus permettant aux entreprises de télécommunication internationales de fournir des services aux clients canadiens, à condition que le même traitement soit accordé réciproquement. De plus, la réduction de réglementations favorisant l’accroissement de la compétitivité sera valorisée, moins de bureaucratie et de paperasserie pour plus d’efficacité.

VIOLENCE DES GANGS DE RUE

Grâce au Plan de rétablissement du Canada, les conservateurs vont se consacrer à la lutte contre la violence liée aux gangs et empêcher que des armes se retrouvent entre les mains des criminels. Un gouvernement conservateur présentera des lois plus sévères et donnera aux policiers les ressources dont ils ont besoin pour combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs partout au pays.

«Chasseur moi-même, je tiens à réitérer aux chasseur(se)s que nous serons toujours à leur côté. De plus, il est important d’expliquer que l'interdiction des armes d'assaut restera en place et que l'interdiction actuelle d'un certain nombre d’autres armes à feu qui ont été reclassées en 2020 restera aussi en place. Nous procéderons à un examen transparent du processus de classification des armes à feu pour éliminer la politique de ce processus et faire participer le public aux décisions concernant la sécurité publique. J’espère que cela éclairera les Canadien(ne)s que Justin Trudeau tente de diviser en semant la peur et la confusion», affirme le candidat conservateur Bernard Généreux.

AGIR POUR LES PARENTS

Le candidat rappelle qu’il s’est prononcé sur l’enjeu lors du débat sur le Budget fédéral à la Chambre des communes au printemps 2021, soulignant que les Québécois(es) ont fait un choix de société d’offrir l’accès à un service de garde subventionné aux familles, et assument ce choix en payant des taux d’impôt marginaux bien supérieurs à ceux que l’on retrouve dans les autres provinces canadiennes.

Bernard Généreux mentionne que «le fait d’envoyer un enfant à la garderie entraîne des coûts et dans le contexte où tout coûte toujours plus cher, ça ajoute un stress à une famille. Notre proposition est de permettre aux familles de souffler un peu, avec un crédit d’impôt allant jusqu’à 75 % des frais de garde. C’est une aide concrète.»

POUR LES PME

Pour récupérer le million d’emplois perdus pendant la pandémie et remettre sur pied les entreprises locales au Canada, un gouvernement conservateur va établir un crédit d’impôt pour la relance des PME. La nouvelle mesure d’incitation va offrir un crédit d’impôt de 25 % sur un montant maximal de 100 000 $ pour que les Canadien(ne)s investissent personnellement dans une petite entreprise au cours des deux prochaines années.

L’AGRICULTURE

C’est sans équivoque que Bernard Généreux réitère que les Conservateurs vont non seulement respecter mais défendre la gestion de l’offre pour les exploitations laitières et avicoles. «Pendant nos 100 premiers jours au pouvoir, nous finaliserons l’indemnisation des agriculteurs touchés par l’AEUMC (Accord Canada—États-Unis—Mexique), soutient-il et nous protégerons les fermes familiales en mettant fin au traitement fiscal injuste.»