Louis-Martin Hénault candidat comme préfet de la MRC de Kamouraska

Louis-Martin Hénault, actuellement à l’emploi de La Compagnie Normand Ltée et ancien attaché politique au Kamouraska de la député Marie Ève Proulx, sera candidat à la préfecture de la MRC de Kamouraska. Il en a fait l’annonce ce jeudi 2 septembre 2021 sous la thématique «Propulsons le Kamouraska ensemble».

«Je me présente à la préfecture pour être un ardent défenseur des intérêts du Kamouraska, pour représenter ses citoyens de tous âges, ses entrepreneurs et ses institutions. Je veux contribuer à lui redonner la place qu’il mérite, qu’on reconnaisse ses expertises, par exemple en agriculture et en recherche et développement. Tout cela fait en collaboration avec les élus, nouveaux et actuels, mais aussi en impliquant tous les citoyens qui y vivent, en nous demandant ce que nous voulons accomplir pour amener notre MRC à un autre niveau, d’où le thème «Propulsons le Kamouraska ensemble»» indique Louis-Martin Hénault, originaire de Saint-Pascal.

Le développement économique, l’environnement, l’éducation, la culture, le tourisme, la santé, les organismes communautaires, le marché de l’emploi et une nouvelle planification stratégique sont des priorités pour M. Hénault et par conséquent les sujets dont il désire discuter en allant à la rencontre des citoyens du Kamouraska dans les prochaines semaines.

Passionné du Kamouraska depuis toujours, Louis-Martin Hénault a décidé de revenir s’y établir en 2014, plus de 20 ans après être allé explorer Québec, où il a obtenu son Baccalauréat en communications publiques, et à Montréal, travaillant dans le domaine bancaire et en publicité. Féru de politique et d’actualité, il a œuvré dans les médias (La Presse et Info Dimanche) en plus d’avoir fondé sa propre boîte, LMNO communications, il y a 5 ans. Son entreprise a contribué à faire rayonner plusieurs entreprises du Kamouraska via les médias sociaux.

Depuis son retour, il s’est impliqué bénévolement dans le Kamouraska pour divers OBNL dont le Govember (santé masculine), le Défi Everest, Opération Enfant-Soleil, le Baseball mineur, le Hockey et le Baseball senior, le Salon des métiers et professions de Saint-Pascal, et il est le co-fondateur de la Ligue de balle donnée du Kamouraska.