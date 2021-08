Le maire sortant de Saint-Mathieu-de-Rioux présente son équipe pour les élections municipales

Le maire sortant de St-Mathieu-de-Rioux et candidat à la mairie à l’élection de l’automne 2021, Roger Martin, annonce la création de son équipe pour le mandat 2021- 2025. En effet, l’équipe portera le nom d’«Équipe Martin» et sera composée, pour l’instant, de Roger Martin à la mairie, d’Annie Couture, de Maylina Fournier, de Félix Charbonneau et de Marc André Jean.

Le groupe compte bien se faire réélire et poursuivre les projets que le conseil a entrepris, de même que réaliser les autres projets de mise niveau des infrastructures routières, bâtiments et équipements municipaux.

L’Équipe Martin mettra sur pied une page Facebook, soit Équipe martin St Mathieu de Rioux, pour faire connaître son bilan du dernier mandat, pour partager ses idées pour l’avenir de St-Mathieu, pour faire connaître les candidats de l’équipe, etc. Avec ce mode de communication, l’équipe pourra joindre tous les citoyens de St-Mathieu, qu’ils soient permanents ou saisonniers.