Les cuisines collectives de Cabano et Dégelis reçoivent 3 700 $

Témis Chrysler et Rivière-du-Loup Mitsubishi ont remis plus de 3 700 $ aux cuisines collectives de Cabano et Dégelis. Plus de 37 familles bénéficieront d’aide grâce à ce geste.

Pour chaque véhicule neuf vendu par ces concessions, ses représentants ont donc offert 15 $ par automobile vendue et ce, depuis janvier 2021.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Guillaume Roy, directeur des ventes des véhicules neufs de Témis Chrysler, l’équipe des cuisines collectives et Vincent Beauchesne, président de Témis Chrysler et Rivière-du-Loup Mitsubishi.