TCAK : vieillir en santé au Kamouraska

Les partenaires de la Table de concertation des aînés du Kamouraska (TCAK), soucieux de la qualité de vie des personnes aînées, s’associent afin de travailler sur des actions collectives en tenant compte des organisations et associations qui oeuvrent sur l’ensemble du territoire.

Les travaux ont repris depuis janvier dernier afin d’actualiser le plan d’action laissé en suspens depuis le début de la pandémie.

Existant depuis un peu plus d’une dizaine d’années, la TCAK rassemble des partenaires de différents secteurs d’activités s’engageant à contribuer et à promouvoir la santé et le bien-être des aînés au sein de la collectivité. Pour ce faire, les membres se sont donnés comme objectifs d’avoir un lieu d’échange, d’informations, de concertation ainsi que de mobilisation tout en favorisant des liens avec les actions existantes et à venir sur le territoire.

PLAN D’ACTION 2021-2024

L’actualisation et la mise en œuvre du plan d’action sont les fruits d’un important besoin de mettre en valeur les contributions des aînés dans toutes les sphères de la vie socio-économique, culturelle et communautaire.

Ce plan se décline en plusieurs orientations dont de créer une charte de bienveillance, une journée d’animation ainsi qu’un évènement Aînés Kamouraska pour toute la population, de soutenir et promouvoir les initiatives des partenaires tel que Viactive, de favoriser toutes activités intergénérationnelles dans la communauté tout en se préoccupant autant de la santé physique que de la santé mentale des aînés. Dans cette optique, la TCAK fera la promotion des activités de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées du 15 juin via les réseaux sociaux de ses membres.