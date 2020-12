Sept cas de COVID-19 supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui sept nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, faisant grimper le bilan global à 1 161 cas. Aucune nouvelle infection n'a été répertoriée au KRTB, en date de vendredi 16 h.

Les cas ont été recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette, la MRC de la Mitis et la MRC de La Matanie. Maintenant 1024 personnes sont considérées comme rétablies et 529 tests de dépistage ont été réalisés la veille. On déplore aussi 24 décès depuis le début de la crise, en mars dernier. Le bilan des hospitalisations se situe à 5 (-1).

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 84 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 216 (-) (cas actifs : 11)

MRC de Témiscouata : 70 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC des Basques : 21 (-) (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 475 (+3) (cas actifs : 66)

MRC de La Mitis : 59 (+2) (cas actifs : 7)

MRC de La Matanie : 200 (+2) (cas actifs : 14)

MRC de La Matapédia : 31 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 5 (-)

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que la situation en lien avec l'éclosion au CHSLD de Matane est stable. On y compte un total de 32 cas, dont 8 décès. Dix usagers et 12 travailleurs sont rétablis.

BILAN PROVINCIAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 038 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 174 839, dont 149 245 personnes sont désormais rétablies. Elles font également état de 44 nouveaux décès, pour un total de 7 715.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 005. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total de 142.