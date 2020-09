Comment choisir un bon maçon?

Lorsque vient le temps de faire construire une maison neuve ou d’effectuer des travaux de rénovation sur sa maison, le choix d’un maçon peut s’avérer difficile à faire. Comment s’assurer de trouver l’entrepreneur en maçonnerie qui répondra parfaitement à nos attentes ? Le maçon choisi devra respecter les délais et budget fixés, tout en exécutant des travaux de maçonnerie professionnels et durables.

Suivez nos conseils pour trouver l’entrepreneur en maçonnerie qui répondra à toutes vos attentes en matière de travaux de maçonnerie.

Quelques conseils pour choisir un bon maçon

Il est toujours recommandé de demander 2 ou 3 soumissions avant de choisir votre entrepreneur en maçonnerie. Ensuite, il est important de vérifier que tous les maçons affectés au chantier possèdent bien leur accréditation auprès de la Régie des bâtiments du Québec (RBQ).

La lecture des commentaires sur internet vous en apprendra beaucoup sur la qualité de travail des entreprises. Selon ce qui est le plus important pour vous, qualité des travaux, prix, respect des délais, nettoyage du chantier, etc., il sera plus facile de faire votre choix. Enfin, assurez-vous que l’entrepreneur en maçonnerie est couvert par une assurance, en cas de dommages à la propriété ou d’accident.

10 questions à poser avant de retenir les services d’un entrepreneur en maçonnerie

Possède-t-il un site web ? Un entrepreneur en maçonnerie sérieux assurera sa présence sur internet. Vous pourrez en savoir plus sur lui et ses réalisations. Quel est le choix de matériaux offert ? Informez-vous si l’entreprise en maçonnerie que vous envisagez d’employer possède sa propre équipe de maçons ou si elle utilise des sous-traitants ? Est-ce que le chantier sera supervisé ? Combien d’années d’expérience possèdent le ou les maçons qui exécuteront le travail ? Depuis combien de temps l’entreprise en maçonnerie opère-t-elle ? Les travaux sont-ils garantis ? Le nettoyage du chantier après les travaux est-il compris dans le devis présenté ? Quelles sont les mesures de sécurité qui seront mises en place pour protéger les environs du chantier ? Y aura-t-il des choses que le client devra faire, avant ou après les travaux ?

Choisir le meilleur maçon en fonction de vos attentes

Il est tentant d’aller vers le plus bas soumissionnaire, mais payer moins cher pour des travaux qui ne répondent pas à vos attentes ne représente pas une vraie économie. Assurez-vous de bien comprendre toutes les modalités des soumissions que vous avez en main, sans vous arrêter seulement au prix. Bien que le plus bas soumissionnaire puisse être très compétent, il faut aussi voir ce qui est compris dans le prix. Par exemple, si seul le nettoyage n’est pas inclus, mais que vous êtes prêt à le faire vous-même parce que la différence de tarif est importante pour vous, allez-y !

Si aucune des soumissions présentées ne vous enchante, n’hésitez pas à recommencer l’exercice. La construction de votre nouvelle maison ou la rénovation de votre résidence actuelle représente un investissement. Faites le bon choix en ayant le plus de renseignements en main.