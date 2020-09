Le futur des machines d’emballage alimentaire

Texte commandité

Le développement rapide d’une économie alimentaire internationale a entraîné des besoins de plus en plus précis et importants en matière d’emballage. Pour accommoder les usines et les productions importantes de denrées alimentaires, l’industrie a dû développer des technologies pour accélérer la cadence, dont la machine d’emballage.

Actuellement, la Chine est le pays qui utilise le plus de machines d’emballage et les technologies développées pour leurs industries sont ensuite utilisées partout dans le monde. Avec son gros volume d’exportation à l’international, la Chine s’est tournée vers les machines les plus perfectionnées de l’industrie.

Ainsi, en regardant les toutes dernières technologies développées pour le marché chinois, il est possible d’avoir un aperçu de ce qui arrivera sur les marchés occidentaux dans les prochaines années.

Dans cet article, je vous propose de faire un tour des nouvelles techniques développées dans le monde de l’emballage alimentaire.

Le triomphe de l’automatisation des machines d’emballage

Sans surprise, l’automatisation du processus d’emballage des produits permet non seulement d’augmenter le rythme de production d’une usine, mais également de diminuer les pertes et d’assurer une uniformité générale.

Les nouvelles technologies développées sont complètement autonomes. Aucun humain n’est nécessaire pour faire fonctionner normalement la machine ou bien pour la réparer. Si un bris ou un déversement de produit survient, la machine active son système de protection, effectue les réparations ou les manipulations nécessaires et envoie une notification au tableau central pour informer les responsables de la situation. Dans la majorité des situations, la machine se répare complètement, sinon elle indique les réparations qui devraient être effectuées.

De plus, la précision des machines d’emballage automatisées permet d’économiser en temps, en énergie et en ressources premières. L’absence d’intervention humaine dans le processus garantit une coupe régulière et un emballage conforme aux normes. Certaines machines détectent également les produits défectueux et les écartent de la masse.

Par ailleurs, les machines automatisées assurent la qualité des emballages alimentaires et peuvent réduire les contaminations croisées. Certaines machines permettent également de conserver plus longtemps la fraîcheur des produits et ainsi repousser leur date d’expiration.

Les avancées mécaniques

De nos jours, il est impossible de fabriquer une machine d’emballage sans inclure un programme avancé de gestion des stocks et de la production. Les logiciels dernièrement développés analysent les données de l’usine, mais également la demande des consommateurs. Elles peuvent ainsi accélérer la cadence si un ingrédient va bientôt expirer ou bien si une période achalandée arrive dans les prochaines semaines.

De plus, avec l’importante sensibilisation pour la protection de l’environnement, de nombreuses entreprises désirent diminuer leur empreinte écologique. Les programmes de gestion de la production peuvent également inclure des systèmes de gestion des ressources et de l’énergie. Ainsi, si une section de l’usine n’est pas utilisée durant un certain temps, les lumières et les machines peuvent être éteintes pour économiser l’électricité.