Le rôle d’un technicien en maintenance industrielle

Texte commandité

Les personnes ayant complété une formation en maintenance industrielle travaillent dans des domaines très variés. Bien que la majorité des emplois se trouvent dans le domaine manufacturier, de nombreuses compagnies de construction emploient des techniciens en maintenance industrielle sur leurs gros chantiers. Leurs différentes expertises sont particulièrement appréciées lors de la réalisation de projets hydrauliques, de complexes miniers et d’infrastructures maritimes.

Les techniciens en maintenance industrielle doivent veiller au bon fonctionnement des installations ainsi qu’effectuer les réparations nécessaires. Cependant, leurs tâches ne s’arrêtent pas là.

Dans cet article, vous trouverez des informations sur les responsabilités des techniciens en maintenance industrielle et sur les tâches qu’ils peuvent accomplir dans le cadre de leur travail.

Les responsabilités des techniciens en maintenance industrielle

Les responsabilités des techniciens en maintenance industrielle sont souvent très importantes. Leur travail principal consiste à s’assurer du bon fonctionnement général du complexe. Cependant, pour y arriver, de nombreux aspects du monde industriel doivent être pris en considération.

Tout d’abord, les techniciens doivent absolument avoir de bonnes connaissances sur de nombreux sujets pour bien effectuer son travail. Selon la nature du complexe industriel et des installations, les techniciens pourraient travailler dans les domaines suivants :

Hydraulique

Électrohydraulique

Pneumatique

Électropneumatique

Mécanique

Électromécanique

Électrique

Ensuite, les techniciens en maintenance industrielle doivent utiliser leurs connaissances et leur expertise pour faire les bons diagnostics. En effet, une grande partie des responsabilités des employés consiste à évaluer l’état général des machines et repérer les points critiques. Les points critiques sont les endroits où un bris majeur est le plus susceptible de se produire. Les techniciens doivent les connaître parfaitement et effectuer l’entretien et les manipulations nécessaires pour éviter que le point critique devienne un problème.

De plus, le travail des techniciens doit nuire le moins possible au rythme de la production de complexe industriel. Lorsque des interventions plus importantes sont nécessaires, les responsables de la maintenance industrielle, dont de nombreux techniciens, doivent planifier judicieusement les différentes étapes des réparations pour éviter de bloquer complètement l’accès à une machine ou à une section de l’usine.

Les tâches des techniciens en maintenance industrielle

Comme il a été mentionné plus haut, le travail d’un technicien en maintenance industrielle l’entraîne à travailler dans différents domaines et à effectuer une grande variété de tâches. Évidemment, ces tâches changent en fonction du domaine industriel et des installations du complexe. Cependant, les responsabilités étant généralement les mêmes, certaines tâches s’appliquent à presque tous les domaines de la maintenance industrielle.

Voici une liste sommaire des tâches régulièrement effectuées par des techniciens en maintenance industrielle dans le cadre de leur travail :