Les matériaux d’armoires de cuisine

Texte commandité

Peu importe le ménage, la cuisine occupe une place centrale dans le vie quotidienne. Pour s’y sentir confortable, il est nécessaire d’organiser l’espace le plus efficacement possible. Les armoires de cuisine deviennent alors essentielles pour permettre le rangement de la vaisselle, des ustensiles, de la nourriture, etc.

Il existe de nombreuses formes et qualité d’armoires de cuisine. De plus, elles peuvent être achetées dans un magasin à grande surface ou bien être conçues sur mesure. Les propriétaires font leur choix en tenant compte de leur budget, mais également de l’esthétisme de la cuisine et de la résistance des matériaux.

Les matériaux pour les armoires de cuisine sont très variés au Québec. Chaque option possède ses avantages, mais également ses inconvénients. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous avons préparé un résumé des éléments principaux de chaque matériau.

Les armoires de cuisine en mélamine

La mélamine a été popularisée dans les années 1980. Cependant, la mélamine de 2020 est complètement différente de son ancêtre. Le concept de la mélamine a été perfectionné pour donner un matériau durable, accessible et versatile.

Les avantages de la mélamine :

Vaste choix de couleurs et de finis

Imitation du bois réaliste (et plus abordable que le bois naturel)

Possibilité de changer l’apparence des armoires en fonction des tendances actuelles

Résistante suffisante aux égratignures

Matériau le moins dispendieux sur le marché

Les inconvénients de la mélamine

Réputation d’un matériau bas de gamme

Peu de choix pour la forme des portes

Faible résistance aux chocs, à la chaleur et à l’humidité

Réparations difficilement invisibles

Les armoires de cuisine en polyester

Le polyester est un choix plus raffiné que la mélamine. Il offre un fini uniforme aux allures haut de gamme.

Les avantages du polyester :

Vaste choix de couleurs et de finis

Bon rapport qualité-prix

Résistance suffisante à la chaleur, à l’humidité, à la décoloration, aux chocs et aux égratignures

Très belles imitations de bois

Entretien rapide et facile

Les inconvénients du polyester :

Plus dispendieux que la mélamine

Réparations difficilement invisibles

Les armoires de cuisine en polymère (thermoplastique)

Le polymère est un film de plastique moulé sur un panneau. Ce matériau est de plus en plus utilisé par les fabricants d’armoires de cuisine pour son coût peu élevé et sa bonne résistance.

Les avantages du polymère :

Vaste choix de styles, de formes de porte, de couleurs et de finis

Grande résistance aux chocs et aux égratignures

Aucune décoloration avec le temps

Très bon rapport qualité-prix

Entretien rapide et facile

Les inconvénients du polymère :

Résistance faible à la chaleur

Réparations difficilement invisibles

Les armoires de cuisine en bois

Le bois est le choix le plus luxueux sur la liste. Il est réputé pour sa grande résistance, mais également pour son coût élevé.

Les avantages du bois :

Vaste choix d’essences, de styles et de teintes

Grande durabilité

Esthétisme unique

Bonne résistance aux chocs

Entretien minimum

L’inconvénient principal du bois est son coût très élevé.