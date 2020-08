Le futur technologique de la construction agroalimentaire

Texte commandité

Aucun domaine industriel n’échappe au tournant technologique des 20 dernières années et la construction agroalimentaire n’y fait pas exception. Cependant, le changement dans le domaine agroalimentaire a été plus lent étant donné le coût très élevé des technologies. Les usines s’adaptent progressivement en fonction des demandes des consommateurs et de leur budget.

Par contre, les nouvelles constructions et les rénovations majeures incluent désormais des technologies de pointe qui permettent de lier ensemble tous les organes d’une usine agroalimentaire. L’accès à l’information en temps réel est facilité et la qualité de la production est améliorée.

La traçabilité des produits

La traçabilité est un élément désormais essentiel pour gagner la confiance de nombreux consommateurs. De manière générale, les codes-barres sont les seuls éléments de traçabilité utilisés. Cependant, les codes-barres ont bien des défauts; ils ne permettent pas de lire de nombreux produits en même temps et ne retracent pas l’ensemble des informations relatives à chaque ingrédient du produit.

Les dernières années ont permis l’apparition de nouvelles techniques pour retracer l’origine des produits alimentaires. Il y a notamment les biocapteurs et les étiquettes radiofréquences. La technologie la plus prometteuse est cependant la blockchain. Cet outil permet de retracer instantanément et sans l’intervention d’un tiers l’ensemble des informations relatives à un produit. La blockchain crée un rapport détaillé sur toutes les étapes de production d’un aliment, de la terre au supermarché.

L’utilisation des technologies de traçabilité augmente non seulement la confiance des consommateurs, mais offre une opportunité unique de marketing. Les producteurs de produits bios, équitables ou bien écologiques pourront certifier la qualité et l’authenticité de leurs produits.

La réactivité

Cette technologie permet de faire un suivi en temps réel de la consommation énergétique d’un complexe agroalimentaire et de la production générale. Elle offre de nombreux avantages aux propriétaires qui désirent améliorer la rentabilité de leur usine et diminuer leurs coûts d’entretien et de maintenance. Les outils de réactivité permettent également d’ajuster la cadence de la production en fonction de la demande réelle des consommateurs. Par exemple, la cadence peut augmenter ou diminuer en fonction de la période de l’année et du cycle de consommation des clients de l’usine.

La réactivité calcule la consommation d’énergie de chaque section du complexe et émet de recommandation pour économiser. Par exemple, si une section du complexe n’est jamais visitée la nuit, les lumières peuvent automatiquement être éteintes entre 20 h et 6 h.

Les nouvelles technologies envahissent tranquillement le secteur industriel. De plus en plus d’entreprises investissent dans l’adaptation de leur production et de leur fonctionnement. Elles désirent posséder les technologies les plus récentes pour surpasser leurs compétiteurs.

La réactivité et la traçabilité seront bientôt essentielles pour opérer un complexe agroalimentaire. Le consommateur est de plus en plus méfiant envers les grandes productions. L’utilisation de ces technologies renforce l’image professionnelle et authentique de l’entreprise.