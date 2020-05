Les étapes de conception d’un site Internet

Texte commandité

Le monde de l’Internet est très compétitif et il est parfois difficile d’y trouver sa place. Lors de la conception d’un site Internet, plusieurs éléments doivent être pris en considération pour assurer la réussite de la plateforme. D’où l’importance de bien la planifier et d’établir des étapes claires entre vous et votre designer Web. Sans cela, vous risquez de vous perdre de vue votre stratégie marketing et vos objectifs.

Première étape de la conception d’un site Internet : l’identification des objectifs de l’entreprise

Cette étape est cruciale pour assurer la réussite d’un site Internet. Sans une définition claire et précise des objectifs de l’entreprise, le développeur Web ne pourra pas nécessairement satisfaire l’ensemble des demandes de son client. Ainsi, il faut se poser des questions comme :

À qui s’adresse le site Internet (le public cible)?

Quelles sont les informations qu’il devrait contenir?

Quelle est la fonction première du site : informer, vendre, divertir, etc.?

Comment l’entreprise souhaite-t-elle croître grâce au nouveau site Internet?

Etc.

L’entreprise et le développeur Web doivent discuter de chacune des questions et de leurs réponses. Les deux camps doivent maîtriser tous les sujets et bien comprendre les objectifs de la plateforme en ligne.

Deuxième étape : la définition de la structure du site Web

Chaque site Web est unique et possède des buts différents. Ainsi, il est important d’élaborer une structure distincte pour répondre aux besoins de l’entreprise. Dans le domaine du développement Web, on parle de l’arborescence du site. En bref, c’est un plan qui décrit les différentes sections de la plateforme et les fonctionnalités à y intégrer. La structure permet également d’organiser de façon logique le contenu et les photos. L’objectif consiste à fournir toutes les informations pertinentes au visiteur. On parle souvent de la règle des trois clics ; à partir de la page d’accueil, l’utilisateur devrait trouver ce qu’il cherche en moins de trois clics.

Troisième étape : la création de contenu unique

Évidemment, un site Web ne peut pas uniquement présenter des photos. Des textes et des « calls-To-action » doivent être intégrés pour augmenter l’interaction des visiteurs. Le choix du contenu approprié fait la différence entre un utilisateur qui visite la page pour seulement une minute ou un autre qui y reste une demi-heure. Si vous ne possédez pas d’expérience en rédaction Web, il serait pertinent de faire appel à un rédacteur professionnel qui saura décrire précisément votre entreprise. Engager un rédacteur peut sembler une dépense inutile, mais c’est la plupart du temps un investissement payant.

Quatrième étape : la validation et la mise en ligne du site Internet

Lorsque le contenu et la structure seront approuvés, certains tests doivent être effectués avant la mise en ligne. Il faut s’assurer que la plateforme fonctionne bien sur les ordinateurs, mais également sur les téléphones et les tablettes. Finalement, le développeur Web restera à l’affut des problèmes dans les premières semaines pour les régler les plus rapidement possibles.