Les différents matériaux de porte et fenêtre

Texte commandité

La rénovation d’une maison peut paraître infinie pour certains propriétaires. Il y a toujours une tâche à faire quelque part, qu’elle soit petite ou grande. Pour la rénovation des portes et fenêtres d’une maison, les propriétaires doivent se préparer à des travaux d’ampleur avec une facture qui peut rapidement augmenter.

Dans cet article, vous trouverez des informations sur les différents matériaux et vitrages possibles pour les portes et fenêtres. Au moment de faire votre choix, tenez compte de votre budget, mais également de l’esthétique de votre maison et de l’investissement que représentent ses travaux. Un coût un peu plus élevé pour des fenêtres à haute performance énergétique sera rapidement rentable, car vous économiserez sur votre facture de chauffage.

Les matériaux pour les cadres de portes et fenêtres

Les matériaux les plus populaires pour les cadres de portes et fenêtres sont le PVC, le bois et l’aluminium. Voici les caractéristiques principales de chacun :

Porte et fenêtre en PVC :

• Bonne isolation thermique

• Bonne protection contre les bruits extérieurs

• Plusieurs choix de couleurs et de styles

• Entretien et nettoyage facile et rapide

• Excellente résistance aux intempéries

• Matériau léger et durable

• Pose facile

• Meilleur rapport performance/prix sur le marché

• Matériau le plus populaire dans la province

Porte et fenêtre en bois

• Plusieurs choix d’essences et de teintures

• Possibilité de peinturer les cadres

• Durée de vies estimée assez longue

• Châssis robustes et stables dans le temps

• Matériaux avec un charme naturel et rustique

• Matériau offrant la meilleure isolation sur le marché

• Les cadres doivent être entretenus aux cinq ans

• Choix le plus écologique (il faut tout de même vérifier l’origine du bois. La coupe d’un bois écologique respecte les normes de régénération des forêts et le matériau est certifié par un organisme indépendant.)

Porte et fenêtre en aluminium

• Grande résistance aux intempéries

• Matériau rigide et stable dans le temps

• Longévité plus élevée que le PVC

• Possibilité de fabriquer de grande baie vitrée

• Possibilité d’appliquer une peinture par procédé de cuisson

• Les couleurs foncées résistent mieux aux rayons UV sur l’aluminium que sur les autres matériaux

• Profilé plus mince que le bois et le PVC (les châssis sont plus étroits, ce qui laisse entrer plus de lumière dans la pièce.)

• Matériau recyclable à 100 %

• Utilisation d’une nouvelle technologie pour bloquer la conductivité thermique entre l’extérieur et l’intérieur

Choisir son vitrage en fonction de l’orientation de la fenêtre

Les fenêtres exposées directement au sud devraient être équipées d’un double vitrage à contrôle solaire. Cette technologie permet de se protéger des rayons UV et diminue l’accumulation de chaleur dans les pièces en été.

Pour les fenêtres tournées vers le nord, le triple vitrage ou le double vitrage à isolation thermique renforcée sont recommandés. Ces options diminuent les pertes de chaleurs en hivers et de surchauffe en été.