La SolidariCourse amasse près 8 000$ pour Moisson Kamouraska

Lancée le 26 avril, la SolidariCourse a complété le 3 mai dernier sa première semaine de relais dans la région du KRTB. Ce sont plus de 160 coureurs et marcheurs qui se sont donné le relais de façon virtuelle, 24 h sur 24 pendant 7 jours. Grâce à leur participation et leur générosité, près de 8 000$ ont été amassés pour Moisson Kamouraska.

«Le mouvement prend de l’ampleur. Dans la dernière semaine, nous avons vécu un très bel élan de générosité. Ce qui me frappe davantage, c’est l’engagement et la bonne humeur des participants en plus de l’esprit de communauté qui s’est créé autour de l’évènement malgré la distanciation sociale», exprime Yvan l’Heureux, créateur et co-responsable de l’évènement. «Pendant la semaine, nous avons eu quelques journées grises et pluvieuses, mais tous ceux qui s’étaient engagés à courir l’ont fait malgré les caprices de la météo afin de poursuivre la chaine».

La campagne de levée de fonds est toujours ouverte et il est encore temps de se montrer généreux envers Moisson Kamouraska. Le lien est disponible via la page Facebook de la SolidariCourse. Au niveau provincial, plus de 21 000$ ont été amassés jusqu’à présent pour les banques alimentaires de chacune des régions participantes. Les organisateurs ont bon espoir d’augmenter cette somme dans les prochaines semaines alors que cinq régions sont encore à venir.

La SolidariCourse est une chaîne collective pour supporter les grands besoins des banques alimentaires tout en faisant bouger dans le plaisir. Elle a pris le départ le 26 avril dernier dans la région du Rivière-du-Loup et s’est transportée en Outaouais le dimanche 3 mai. Les régions de Québec–Lévis, Montréal, Rive-Sud de Montréal, l’Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean prendront respectivement le relais les 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin.