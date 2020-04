Marie-Eve Proulx remet 40 000 $ à des organismes de Côte-du-Sud

La députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, annonce une aide financière de 40 000 $ pour sept organismes communautaires qui offrent un soutien immédiat pour les citoyens de sa circonscription dans le cadre de la COVID-19.

Cette somme, provenant de l’enveloppe bonifiée du programme de Soutien à l’Action bénévole, s’ajoute à la contribution initiale de 10 000 $ annoncée au début du mois et qui provenait du budget d’opération 2019-2020 (le maximum qui pouvait alors être octroyé via le budget d’opération). C’est donc une somme totale de 50 000 $ qui est distribuée pour les organismes qui viennent en aide aux personnes et aux familles de la région.

Cette nouvelle somme de 40 000 $ sera répartie entre sept organismes de Côte-du-Sud qui sont en première ligne pour venir en aide aux citoyens dans le besoin : Moisson Kamouraska, le CECB (Centre d’action bénévole) de Montmagny-L’Islet, le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, la Maison de Secours La Frontière de Montmagny, la Soupe au bouton de Saint-Jean-Port-Joli, la Chaudronnée du Bel-Âge de Saint-Jean-Port-Joli et la Popotte roulante L’Islet.

«En cette période particulière, il était nécessaire et naturel pour moi de pouvoir mettre des ressources financières additionnelles à la disposition des banques alimentaires et organismes de ma circonscription qui offrent, par exemple, du soutien psychologique, social ou du support aux familles. Ces organismes remplissent un rôle essentiel auprès de personnes qui ont des besoins de base à combler», souligne la députée.

En ces temps difficiles, Mme Proulx réitère que les organismes communautaires de sa circonscription peuvent encore et toujours déposer des demandes de soutien financier auprès de son bureau de comté afin que des aides leur soient versées.