Quatre conseils pour prendre soin de sa peau en hiver

Au fil des saisons, la peau est soumise à des conditions différentes allant d'une très grande chaleur à un froid qui lui est insupportable, d'un air gorgé d'humidité à un air très sec qui la fait se craqueler. Les soins esthétiques dont vous choyez votre peau sont aussi des attentions qui lui permettent de rester en santé et de bien remplir son rôle de protection. C'est pourquoi chaque saison présente ses spécificités en regard des soins de la peau. Voici quelques points essentiels pour organiser vos soins esthétiques pour la saison froide.

Utiliser une protection contre les rayons UV

Le premier conseil est bon pour toutes les saisons puisque le soleil est présent lors de chacune d'elle. Il rayonne des rayons UV toute l'année. L'hiver, nous y exposons une moins grande partie de notre peau que l'été, mais il ne faut pas négliger pour autant d'utiliser de la crème solaire lors d'une activité extérieure. Cette précaution est d'autant plus importante que la neige reflète les rayons UV.

Éviter les produits et les comportements qui pourraient déshydrater la peau

En hiver, plusieurs causes comme les vents qui nous font perdre notre chaleur corporelle (phénomène calculé par le facteur vent), les températures froides, le faible taux d'humidité de l'air (extérieur ou résultant des systèmes de chauffage) peuvent expliquer la déshydratation de la peau qui provoque alors démangeaisons ou craquelures. Pour remédier à ce phénomène, plusieurs solutions sont possibles.

Par exemple, l'utilisation d'un humidificateur peut réduire ou annuler l'assèchement de l'air provoqué par le chauffage. Une crème hydratante sera aussi plus indiquée qu'une lotion hydratante, dans la première les hydratants sont plus efficaces. Une longue douche très chaude est plus réconfortante sur le moment, mais elle dépouille la peau de ses gras naturels ce qui finit par la dessécher. Une douche tiède et rapide sera une meilleure protection pour préserver l'hydratation de votre peau. Aussi, il vaut mieux espacer les exfoliations pour ne pas irriter la peau et la rendre sèche au fil du temps.

Privilégier la douceur

Certains tissus, comme la laine, qui sont parfaits pour vous garder au chaud sont aussi plutôt rugueux. Lorsqu'ils sont portés directement sur la peau, ils peuvent l'endommager ou l'irriter par un effet de frottement. Pour remédier à ce problème, il est possible de mettre un tissu plus léger et doux, comme le coton, entre la peau et le tissu rugueux.

Porter une attention particulière aux lèvres

Comme celles-ci n'ont pas de glandes sébacées pour assurer leur hydratation, elles sont très sensibles à la déshydratation. Elles sont aussi en première ligne pour faire face au froid glacial et au vent. De plus, les lèvres sont une des parties du corps qui bougent le plus (entre autres pour nous permettre de parler) et donc où la peau a le plus besoin d'être souple. Un baume pour les lèvres est l'outil idéal pour les lèvres sèches, craquelées ou douloureuses.