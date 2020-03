Texte commandité

Ah l’Italie! Véritable destination vacances, elle n’en demeure pas moins une véritable légende et sommité dans le domaine culinaire. En effet, ses plats sont adulés, connus et réputés partout dans le monde. Chacun a sa recette italienne préférée et ses classiques, mais il en existe bien d’autres. De ce fait, voici différents plats italiens à découvrir!

Un plat italien, ça ressemble à…

Qu’est-ce qui différencie un plat italien d’un autre, mais surtout de quoi est-il principalement constitué? En fait, l’alimentation italienne est principalement caractérisée par des repas contenant des aliments frais, des charcuteries et du fromage. L’Italie est un pays où les fromages, les vins de toutes sortes et les pâtes se côtoient quotidiennement!

Différents plats italiens à découvrir

Ce qui fait la renommée de l’Italie, ce sont bien entendu les pâtes et la pizza. Mais il n’y a pas que ces deux plats, loin de là! Voici quelques classiques gourmands de ce pays maître de l’Italien.

· Les plats contenant des pâtes italiennes sont légion. Du spaghetti au tortellini, en passant par les pennes et les linguines, il existe beaucoup de recettes les mettant en valeur! Un classique? La lasagne. Cet étagé de pâtes, de sauce tomate et de fromage cottage est très populaire, en plus de mettre en valeur la belle cuisine italienne sous toutes ses formes... et ses saveurs!

· Un risotto, qu’èsaco? Bien qu’il contienne du riz et du fromage (deux ingrédients de base en Italie), effectuer un risotto dans les règles de l’art demande un certain doigté et expertise, mais le goût en vaut la chandelle. Avec un vin italien, c’est divin!

· La pizza, ce classique intemporel, n’est rien de plus qu’un plat italien, comme les pâtes italiennes. Ce repas, personnalisable selon les goûts de tous et chacun, est connu et mangé internationalement. Pour une version typiquement italienne, c’est la pizza Margherita qu’il faut déguster. Elle consiste en une pâte à pizza classique, sur laquelle on y dépose de la sauce tomate, du fromage mozzarella, de l’huile d’olive et des feuilles de basilic. C’est tout! Les classiques sont souvent simples, et c’est ce qui fait le charme des plats italiens!

· En plus des pâtes, des pizzas et des fromages, quand on passe au dessert et que l’on souhaite déguster un plat italien, le gelato est tout désigné! Frais, cette spécialité italienne se différencie de la crème glacée traditionnelle, puisqu’elle contient plus de 3.5% de matières grasses et peut être dégustée en une variété quasi-infinie!

Où peut-on découvrir des plats italiens?

C’est vrai, tout le monde peut cuisiner de délicieux plats italiens à la maison, en fouillant un peu dans des épiceries italiennes. Mais, rien n’égalera les savoureuses pâtes italiennes d’un restaurant spécialisé! De nombreuses bonnes adresses offrent quantité de plats de la sorte, on serait fou de se passer de ce charme culinaire insatiable!

La cuisine italienne n’est pas la plus compliquée à réaliser, mais sa saveur si typique et ses nombreux plats reconnus partout autour du monde constituent une véritable mine de découvertes et de plaisirs gourmands.