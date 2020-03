Tapis : tendance 2020

Texte commandité

Les designers vous le diront : ajouter un tapis à la décoration d’une pièce peut faire toute la différence autant pour l’esthétisme que pour le confort qu’il procure. Élément décoratif, il permet d’ajouter une touche de couleur à la pièce, de créer une division fictive dans une aire ouverte ou simplement de cacher un plancher abîmé. Le tapis, est aussi une solution confort permettant de se protéger d’un plancher froid ou simplement pour que les adeptes du pied-nu puissent y enfouir les orteils… D’autres choisiront un tapis pour des raisons d’hygiène, c’est notamment le cas dans les bureaux d’entreprise. Vous avez une idée en tête, mais ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Faites faire votre tapis sur mesure.

Le noir et le blanc

Le courant minimaliste est toujours actuel en décoration. Il se distingue par les agencements harmonieux de noir et de blanc. Alors que le blanc exprime pureté et luminosité, le noir dégage la simplicité et la frugalité. En 2020, on optera pour des tapis à motifs noirs sur fond blanc. Les lignes et les formes géométriques brutes sont de mise. Les imitations de fourrure d’animal, toujours dans les tons de noir et de blanc, sont aussi très tendance. Principalement en raison de la douceur du matériau qui est très agréable.

Une touche de couleur

Le style industriel, toujours minimaliste, mais plus éclectique et éclaté, permet l’ajout de couleurs vives spontanées, comme l’orange, le rouge et le jaune, qui attireront le regard de vos invités. En 2020, pour être à la dernière mode, choisissez un tapis œuvre d’art qui agence les formes et les couleurs de façon inattendue. Vos invités seront épatés.

Un tapis sur mesure

Nous traversons une ère d’individualisme dans laquelle, chacun cherche à se distinguer. La nouvelle tendance est de choisir des pièces uniques, que personne d’autre n’aura. Ce n’est pas différent dans l’industrie du tapis. Plusieurs fabricants offrent le service de la confection de tapis sur mesure. Aujourd’hui, la technologie numérique permet de faire des miracles ! Vous pouvez vous permettre d’être créatif ! Couleur, forme, matériaux, motif : tout est permis !

Le tapis commercial

L’ère des tapis uni et terne est maintenant révolue ! La tendance exige que l’on choisisse un tapis à l’image de l’entreprise et de ses valeurs. Pour un look jeune et énergique, on optera pour un tapis coloré avec beaucoup de mouvement. Si au contraire, on désire dégager le sérieux et le luxe, un tapis épais, à motifs dans des tons de bleu ou de vert sera de mise. Et, que pensez-vous de faire imprimer le logo de votre entreprise sur votre tapis ? Oui, c’est possible ! Informez-vous auprès de votre fabricant de tapis.

Valeur environnementale

De nos jours, chacun cherche à réduire son empreinte écologique, n’hésitez pas à vous informer auprès de votre fournisseur de tapis sur les matériaux les moins nocifs pour l’environnement.

Que vous soyez du type classique, hétéroclite, original ou environnementaliste, les tendances 2020 sont à votre portée. Il y en a pour tous les goûts.