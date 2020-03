Comment choisir son dentiste?

Texte commandité

Sensibilisés à l’importance d’avoir une bonne hygiène dentaire, la brosse à dent est souvent l’amie la plus fidèle des voyageurs et figure en priorité sur la liste, lorsque vient le temps de boucler les valises pour partir à l’aventure. Mais pour les soins bucco-dentaires et les traitements spécifiques assurant le maintien de la santé des dents, seul un dentiste peut intervenir efficacement. Puisque vous avez toujours le choix du professionnel à qui vous confierez votre bouche, voici 5 caractéristiques à rechercher chez celui-ci, pour s’assurer d’être entre de bonnes mains.

À l’écoute vos besoins

Un dentiste consciencieux saura prendre en compte votre réalité (familiale, financière…) et vous proposer diverses options, afin de vous donner des soins méticuleux, tout en s’assurant de bien répondre à vos attentes. Vous devriez toujours être en mesure de pouvoir discuter ouvertement avec celui-ci. La santé de votre bouche devrait être sa priorité et ses actions devraient donc inévitablement pointer également en ce sens.

Ouverture et disponibilité

Si vous vous sentez poussé rapidement hors de la salle de traitements ou encore vers la sortie de l’établissement, vous n’êtes probablement pas au bon endroit. Les soins bucco-dentaires demandent un professionnalisme exemplaire. Ce savoir-être particulier réside justement dans la capacité du dentiste à prendre le temps avec vous, pour bien vous expliquer les traitements qu’il vous propose, répondre à toutes vos questions et s’assurer que vous avez toute l’information nécessaire et ainsi faire un choix éclairé.

Service d’urgence

Souffrir d’un mal quelconque n’est vraiment pas un état qui devrait perdurer pendant plusieurs jours. En ce sens, votre dentiste devrait être en mesure de vous voir dans la même journée, lorsque vous téléphonez et mentionnez ressentir de la douleur. Si son cahier de rendez-vous déborde à un tel point qu’il n’arrive plus à le gérer efficacement, de façon à y garder quelques plages horaires disponibles pour des urgences, il y a fort à parier que son service ne sera pas des plus personnalisé. Vous aider à optimiser votre santé dentaire devrait toujours être sa priorité.

Diversifier ses horaires

Afin d’assurer un service optimal et pour rejoindre un maximum de clientèle, votre dentiste devrait vous offrir un horaire varié, quant à ses rendez-vous. C’est-à-dire que ses disponibilités devraient être autres qu’uniquement du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Il n’est pas toujours facile de s’absenter du travail. Votre dentiste devrait donc être en mesure de s’adapter et de vous faciliter l’existence, de ce côté. Ainsi, vous devriez être capable de le rencontrer autant de jour, de soir que durant les fins de semaine.

Accommoder la clientèle

Certains traitements étant très onéreux, votre dentiste devrait démontrer de l’ouverture face à cet élément. D’emblée, diverses possibilités de financement devraient vous être offertes. Vous ne devriez jamais avoir besoin de demander et surtout, en aucun cas, vous sentir gêné d’utiliser cette option. Votre santé buccale est importante. L’aspect monétaire ne devrait jamais représenter un frein à un traitement dentaire qui vous serait nécessaire.

Enfin, n’hésitez jamais à poser des questions à votre professionnel dentaire concernant les pratiques d’hygiène et d’asepsie. En aucun cas, celui-ci devrait se sentir vexé par votre questionnement. Au contraire, ce dernier devrait vous rassurer et avoir facilement des réponses sur, par exemple, le processus de stérilisation des instruments. Après tout, il s’agit d’une question de confiance de vous à lui, et inversement.